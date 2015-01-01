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दीवाली की खुशी:अयोध्या में श्रीराम के भव्य मंदिर की पहली दीपावली पर जलाए 501 दीये, बांटे गए तुलसी के पौधे और मास्क

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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दीवाली के मौके शहर की मार्केट में 501 दीप जला कर अयोध्या में बनाए जा रहे श्री राम मंदिर की खुशी मनाई गई।
  • लोगों को दीए और तुलसी के पौधे भी दिए गए
  • शहर के भाजपा प्रधान ने कहा वातावरण को साफ रखें

अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर बनाने को लेकर पहली दीपावली पर शहर में 501 दीप जलाकर अभिवादन किया गया। शहर की BJP उपाध्यक्ष नीना तिवारी की ओर से शहर के लोगों के साथ मिलकर यह कार्यक्रम किया गया। इस मौके उन्होंने रोशनी के इस पर्व पर कई लोगों के बीच 7 हजार से ज्यादा दीये बांटे। दीयों के साथ उन्होंने लोगों को तुलसी के पौधे और मास्क भी दिए।

उन्होंने कहा कि इस साल अयोध्या में श्रीराम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के सेक्टर-41 में गुरूवार शाम को लोगों के साथ मिलकर यह कार्यक्रम किया गया। उन्होंने शहरवासियों से कोविड-19 के तहत चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने की अपील की।

इस मौके भाजपा, चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि दीपावली देश का सबसे बड़ा पर्व है। उन्होंने कहा कि शहर में लगातार प्रदूषण को नियंत्रण में लाना हम सभी शहरवासियों के हाथों में है, ऐसे में हमें वातावरण को साफ रखने के लिए ध्यान रखना चाहिए।

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