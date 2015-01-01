पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सेक्टर-17 में रक्तदान शिविर:दूसरों का जीवन बचाने के लिए 55 लोगों ने दिया खून

चंडीगढ़3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों में खून की कमी चल रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सेक्टर-17 में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीजीआई के सहयोग से लगाए शिविर में 55 लोगों ने खून दिया।

चंडीगढ़ व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी संजीव चड्‌ढा ने शिविर का शुभारंभ किया। शिव कावड़ महासंघ के संरक्षक अवतार सिंह सलारिया, अश्विनी कुमार, गुलशन कुमार, लक्ष्मण सिंह रावत, राजेंद्र कौशल, पंजाब स्टेट रेडक्रॉस सोसायटी से राकेश कुमारी, हरबंस कौर ओबराय, जसविंदर सिंह, शिव कावड़ महासंघ के सुशील कुमार, दीपक शर्मा, राज कुमारी, सतगुरु प्रसाद, गोपी, हरी ओम आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें