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कोरोना से 229 दिन में 232 मौतें:84 परसेंट मरीजों को कार्डियो वैस्कुलर, कैंसर हाइपरटेंशन व डायबिटीज जैसी बीमारियां भी थीं

चंडीगढ़17 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • चंडीगढ़ में 18 मार्च को कोविड का पहला केस आया और 3 मई को पहली मौत हुई, शनिवार को 2 की मौत हुई, 98 संक्रमित मिले

(मनोज अपरेजा) कोरोना से चंडीगढ़ में अब तक 232 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 84 फीसदी लोग ऐसे थे जिन्हें पहले से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियो वैस्कुलर व कैंसर जैसी बीमारियां भी थीं। 16% मरीज ऐसे हैं, जिनकी मौत अन्य वजह से हुई, पर जांच में वे पॉजिटिव मिले थे। इस बीच शनिवार को 98 संक्रमित मिले और कुल पॉजिटिव 15025 हो गए हैं। एक्टिव मरीज 850 हैं और 13978 ठीक हो गए हैं। शनिवार को 2 मरीजों की मौत हुई। इन्हें मिलाकर अब तक 232 मौतें हो चुकी हैं।

इनकी अन्य वजहों से हुई थी मौतें, जांच में पाए गए पॉजिटिव...

1. मनीमाजरा में 70 साल के बुजुर्ग ने आत्महत्या की थी। जांच के दौरान वे पॉजिटिव पाए गए थे। 2. बुड़ैल में 30 साल के युवक की गिरने से मौत हुई थी। टेस्ट करवाने पर वह पॉजिटिव निकला। 3. सेक्टर-21 में 34 साल के युवक ने सुसाइड किया था। हॉस्पिटल में कोविड टेस्ट करवाने पर वह पॉजिटिव पाया गया। 4. हल्लोमाजरा में 24 साल के युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। जब उसका टेस्ट हुआ तो वह पॉजिटिव पाया गया। 5. हल्लोमाजरा में ही एक 55 साल के व्यक्ति ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच में उक्त व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया।

इन लैब को मिली सैंपल लेने की परमिशन...

  • मेट्रो पॉलिस
  • लाल पैथ लैब
  • को-डायग्नोस्टिक

इन तीन लैब्स को सैंपल लेने की मंजूरी प्रशासन की ओर से दी गई है। मलेरिया डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर उपेंद्रजीत सिंह गिल ने बताया कि प्रशासन की ओर से हाल ही में इन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है।

इन लैब्स में इतने हुए सैंपल...

लैब सैंपल लिए पॉजिटिव
अतुल्या 24423 5645
एसआरएल 3204 166
चंडीगढ़ हेल्थ केयर 294 79

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