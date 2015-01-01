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भाजपा का विरोध:बढ़े वॉटर टैरिफ और जीपीएस घड़ियों के मुद्दे पर आप ने घेरा भाजपा को; आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के दुष्यंत सिंह मरवाहा ने ज्वाइन किया

चंडीगढ़21 मिनट पहले
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मीडिया से बातचीत करते चंद्रमुखी शर्मा।
  • आम आदमी पार्टी जॉइन करने के बाद पहली बार मीडिया से रुबरू हुए पूर्व पार्षद चंद्रमुखी

कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व पार्षद चंद्रमुखी शर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम को प्रभावी ढंग से चलाने में फेल रही है। उन्होंने कहा कि शहर के लोग भाजपा की कार्यशाली से हताश हैं। भाजपा के शासन में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इनकंपीटेंसी, मिसगवर्नेंस और पूअर परफॉर्मर देखने को मिल रही है। शर्मा ने कहा कि सफाईकर्मियों के लिए जीपीएस घड़ियों पर करोड़ों रुपए खर्च करना कुशासन का ही उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पानी के टैरिफ बढ़ाए जाने से भी लोग परेशान हैं और इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदारी हैं।

उन्होंने कहा, 'बीजेपी के नेतृत्व वाले नगर निगम ने लॉकडाउन में पानी की दरों में कई गुना बढ़ोतरी की, जिसे निगम के जनरल हाउस ने विधिवत मंजूरी भी दे दी। शर्मा ने कहा कि भाजपा ने ये फैसला तब लिया जब कोरोना महामारी के कारण जनता का आर्थिक नुकसान हुआ है।

चंद्रमुखी शर्मा ने कहा कि पानी के टैरिफ में वृद्धि बिल्कुल अनुचित है। पहले भाजपा को नुकसान के कारणों का आकंलन करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने आम सभा की बैठक से पहले जनता को आश्वासन दिया कि वे इस बढ़ोतरी को वापस लेने के लिए एजेंडा रखेंगे। लेकिन उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। शर्मा ने कहा कि नगर निगम 41.5 करोड़ रुपए के बकाए की वसूली के लिए 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान कर दिया। यदि कोई व्यक्ति समय पर भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। अब भाजपा खुले तौर पर डिफॉल्टर्स का का समर्थन कर रही है।

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