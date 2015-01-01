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विरोध:एबीवीपी, इनसो ने एग्जामिनेशन फीस को लेकर किया प्रदर्शन

चंडीगढ़3 घंटे पहले
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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और इनसो ने साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों के लिए पिछले सेमेस्टर परीक्षा शुल्क को समायोजित करने की मांग की। पीयू के अधिकारियों ने उसी के लिए एक बैठक आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की और फीस जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी, जिससे छात्रों को फीस जमा करने के लिए 10 और दिन दिए गए।

एबीवीपी के पीयू अध्यक्ष पारस रतन ने कहा कि कई छात्रों के परिवारों को महामारी की स्थिति के कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और अभी भी अधिकारियों को इस बारे में कोई चिंता नहीं है। स्टूडेंट्स से ली गई प्रवेश परीक्षा की फीस का भी उपयोग नहीं किया गया है और उस फीस के पैसो से भी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर परीक्षाएं करवाने के योग्य है।

इसमें शामिल इनसो के चेयरमैन रजत नैन ने कहा कि अधिकारियों के पास इस बात का कोई हिसाब नहीं है कि जब परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हो रहीं हैं तो उन पैसों का उपयोग कहां किया जा रहा है। दोनों संगठनों ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर अगली बैठक में कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो वह बड़ा प्रदर्शन करेंगे।

एबीवीपी के सीडब्ल्यूसी सदस्य कुदरत बाजवा, उपाध्यक्ष प्रभ ग्रेवाल, पूनम , इनसो के सदस्य संजय सिंह, जतिन, पंकज भी उपस्थित थे। सोई ने भी एग्जामिनेशन फीस एडजस्ट करवाने, फार्म जमा करवाने की डेट बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया।

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