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पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा:इकोनॉमिक्स विभाग के खिलाफ ABVP ने किया प्रोटेस्ट, PHD दाखिलों में धांधली का लगाया आरोप

चंडीगढ़44 मिनट पहले
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इस बीच ABVP कार्यकर्ताओं ने DUI प्रो.आरके सिंगला और डीन रिसर्च से बातचीत की, पर कोई समाधान नहीं निकला। - Dainik Bhaskar
इस बीच ABVP कार्यकर्ताओं ने DUI प्रो.आरके सिंगला और डीन रिसर्च से बातचीत की, पर कोई समाधान नहीं निकला।

पंजाब यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ ABVP ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने PHD एडमिशन के दौरान धांधली किए जाने का आरोप लगाया। इकोनॉमिक्स विभाग में PHD दाखिले के लिए कुल 36 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया इसमें से जो 2 स्टूडेंट्स के लिए PHD की सीट अलॉट की गई। जबकि टेंटेटिव मैरिट लिस्ट में वह दोनों छात्र 17 और 32 वें नंबर पर थे।

पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे अंक प्राप्त करने और नेट क्लियर करने के बाद भी छात्रों को PHD में दाखिला नहीं मिल रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत MPHILको खत्म कर दिया गया है। इसलिए छात्रों के पास PHD करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। ABVP कार्यकर्ताओं ने इकोनॉमिक्स विभाग में नारेबाजी की RKS चेयरपर्सन एसपी पाधी वहां से निकल गए।

इस बीच ABVP कार्यकर्ताओं ने DUI प्रो.आरके सिंगला और डीन रिसर्च से बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ABVP प्रेसिडेंट पारस रतन ने कहा कि ABVP स्टूडेंट्स के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। जल्द से जल्द इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो ABVP बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी।

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