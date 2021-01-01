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जीएसटी में हेराफेरी का मामला:जांच से बच रहा 19 लाख की धोखाधड़ी का आरोपी, नोटिस

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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धोखाधड़ी - Dainik Bhaskar
धोखाधड़ी

जीएसटी में लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोपी मोबाइल डीलर अजय कुमार एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन से लगातार बच रहा है। डिपार्टमेंट ने उसे पेश होने के लिए कई बार नोटिस भेजा लेकिन वह पेश नहीं हुआ। डिपार्टमेंट अब उसके खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की तैयारी में है। डिपार्टमेंट की ओर से उसके अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे या फिर उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी।

इस रिकवरी के लिए अजय को बार-बार बुलाया जा रहा है, लेकिन वह जांच में सहयोग नहीं दे रहा है। आरोप के मुताबिक गांव बढ़हेड़ी, सेक्टर-41 के अजय ने एक ही आईएमईआई नंबर पर पर दो-दो बिल काट रखे थे। इतना ही नहीं, डीलर ने 29 फरवरी का भी बिल काट रखा था जबकि उस साल ये तारीख आई ही नहीं थी।

धोखाधड़ी का भी केस दर्ज है अजय पर...

अजय के खिलाफ सेक्टर-39 थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का भी केस दर्ज कर रखा है। उसके खिलाफ जीरकपुर के रहने वाले मनिंदर आहुजा ने शिकायत दी थी। आहुजा ने शिकायत में बताया था कि अजय ने उनसे कैरोसीन पंप दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपए ठगे थे।

आहुजा ने शिकायत में बताया था कि अजय ने उनसे कहा कि अगर वे अच्छी इनकम चाहते हैं तो वे उन्हें कैरोसीन पंप दिलवा देंगे क्योंकि उसकी पंप अलॉट करने वालों से अच्छी जान पहचान है। लेकिन जब आहुजा ने उसे रुपए दे दिए तो उसने फोन उठाना बंद कर दिया था।

आहुजा ने कहा कि अजय अब उसे शिकायत वापस लेने के नाम पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। जिसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी को भी कर दी है।

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