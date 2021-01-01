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विद्युत विभाग की तैयारी:बिजली विभाग को खरीदने के लिए अडानी, टाटा पावर भी इच्छुक

चंडीगढ़3 घंटे पहले
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केंद्र के निर्देश पर प्रशासन बिजली विभाग का निजीकरण करने जा रहा है। इसे 175 करोड़ में खरीदने के लिए प्रशासन के बिजली विभाग की ओर से काॅल किए गए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में 17 कंपनियों ने बिड भरी है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 5.92 लाख में सोमवार पांच बजे तक खरीदी जा सकेगी।

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