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एक्सपैंशन प्लान:एडवांस आई केयर सेंटर का होगा एक्सपैंशन, 7 बेड और वार्ड बढ़ेंगे

चंडीगढ़कुछ ही क्षण पहले
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पीजीआई के एडवांस आई सेंटर के हेड ऑफ दि डिपार्टमेेंट का पदभार प्रो. सुरिंदर सिंह पांडव को सौंपा गया है। इससे पहले यह जिम्मेदारी वर्तमान डायरेक्टर प्रो. जगत राम के पास थी। इस मौके पर प्रो. एसएस पांडव ने बताया कि कोरोना काल में भी रोजाना 750 आंखों के मरीज देखे जा रहे हैं। कोरोना काल से पहले रोजाना दो से तीन हजार मरीज आंखों के इलाज के लिए आते थे।

मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सेंटर का एक्सपैंशन प्लान पीजीआई डायरेक्टर को भेजा गया है। अभी एक ओटी है, जिसमें 7 बेड हैं। आई सेंटर के साथ खाली पड़ी जमीन पर एक बिल्डिंग तैयार करके वर्तमान बिल्डिंग से जोड़ने की प्लानिंग है। इसमें ऑपरेशन के लिए 7 बेड और होंगे। इसके अलावा यहां पर वार्ड और बढ़ाए जाएंगे।

साथ लगते राज्यों के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे...
डॉ. पांडव ने बताया कि साथ लगते राज्यों के जो पेरिफ्रल हॉस्पिटल हैं, उनके डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल सरकार की हेल्थ अथॉरिटी से बात की जा रही है। मकसद है वे अपने हॉस्पिटल में पीजीआई जैसा इलाज दें। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इससे पीजीआई के आई केयर सेंटर में मरीजों की संख्या कम होगी साथ ही डॉक्टर भी एक मरीज पर ज्यादा समय दे सकेंगे।

30 साल से पीजीआई में...
मूल रूप से पालमपुर के प्रो. एसएस पांडव 6 मार्च 2006 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत के एडवांस आई केयर के उद्घाटन समय से एडवांस आईकेयर सेंटर में हैं। उनकी ग्लूकोमा में स्पेशलिटी है। 2010 में उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ग्लूकोमा सपोर्ट नेटवर्क तैयार किया था। जिसका फायदा देश के सभी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हुआ।

प्रो. जगत राम ने उन्हें एचओडी का पदभार सौंपा...
प्रो. जगत राम ने इस पद का जिम्मा डायरेक्टर पद के टेन्योर में दूसरी बार दूसरे सीनियर प्रोफेसर को दिया गया है। इससे पहले एडवांस आई सेंटर के एचओडी का प्रभार डा.एमआर डोगरा को 2017 में जिम्मा दिया था। उनके जून 2019 में रिटायर होने पर रिक्त हो गया था।

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