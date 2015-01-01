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लोगों पर नजर रखने को अफसरों की जिम्मेदारी फिक्स:दिवाली की रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाए तो होगी कार्रवाई

चंडीगढ़28 मिनट पहले
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दिवाली की रात 8 से 10 बजे के बाद या पहले पटाखे चलाने पर जुर्माने के साथ थानाें के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों पर नजर रखने काे पुलिस और सिविल प्रशासन के अधिकारियों की टीमें बनाई जाएंगी। इन टीमों को एक एरिया अलाॅट किया जाएगा।

जहां पर यह अधिकारी जाकर चेकिंग करेंगे और देखेंगे की कोई रात 10 बजे के बाद पटाखे तो नहीं चला रहा है। सरकार नहीं चाहती है दिवाली के दिन प्रदूषण बढे़। इसके लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा गया है। अधिकारी अपने इलाकों में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। वहीं, शहरी क्षेत्रों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकारियों की नजर रहेगी। डीजीपी दिनकर गुप्ता का कहना है कि तय समय के बाद पटाखे चलाने वालों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है।

पुलिस थाने ही नहीं चौकी इंचार्ज की भी लगेगी ड्यूटी

पटाखे चलाने के समय के नियम का पालन करवाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा थाने ही नहीं चौकी स्तर पर भी अधिकारियों की जिम्मेदारर फिक्स की जाएगी। ताकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए सड़कों पर उतर कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकें।

डीएसपी और एसडीएम भी अपने इलाकों में सख्ती बरतेंगे...

अपने इलाकों मे सरकार के नियमों का पालन करवाने को लेकर इलाके के एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। यह अधिकारी अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों से रिपोर्ट लेते रहेंगे और अगले दिन विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे। वहीं, जिला स्तर पर सिविल अधिकारी यह भी तय करेंगे कि पटाखे चलाने के समय का पालन लोगों से कैसे कराया जाए।

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