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  • Announcement Of Finance And Contract Committee In The First Meeting Of The Year; Important Issues Related To The City To Be Discussed In The House.

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नगर निगम में सदन की बैठक:साल की पहली बैठक में वित्त एवं अनुबंध कमेटी की घोषणा; शहर से जुड़े अहम मुद्दों पर हो रही चर्चा

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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सदन में आज पानी सप्लाई व सीवर डिस्पोजल कमेटी, रोड कमेटी और संपत्ति कर समीक्षा कमेटी बनाने पर भी फैसला लिया जाएगा। - Dainik Bhaskar
सदन में आज पानी सप्लाई व सीवर डिस्पोजल कमेटी, रोड कमेटी और संपत्ति कर समीक्षा कमेटी बनाने पर भी फैसला लिया जाएगा।
  • नव निर्वाचित मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला जाएगा

चंडीगढ़ नगर निगम में 2021 की पहली सदन की बैठक चल रही है। इस बैठक में सबसे पहले वित्त एवं अनुबंध कमेटी की घोषणा हुई जिसमें सभी सदस्यों को हाउस की सर्व सहमति से नियुक्त किया गया है। बता दें कि इस कमेटी के लिए 19 जनवरी को कांग्रेस पार्षद सतीश कैंथ और भाजपा से सुनीता धवन, राजेश कुमार, अनिल कुमार दुबे और विनोद अग्रवाल ने नामांकन भरा था। चूंकी यह कमेटी पांच सदस्यीय ही होती है। इसलिए इन पांचों के नामों पर मुहर लग गई है।

नव निर्वाचित मेयर रविकांत शर्मा की यह पहली हाउस मीटिंग थी। उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला जाएगा और पूर्व मेयर के कार्यकाल के अधूरे पड़े कार्यों को वह अपनी कार्यकाल में पूरा करेंगे। जब विकास कार्यों और शहर से कचरा उठाने की बात हुई तो विपक्ष ने हंगामा किया। कचरा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कर्मचारियों से सामंजस्य न बैठा पाने को लेकर सदन में सवाल उठाया। इसके अलावा सदन में आज पानी सप्लाई व सीवर डिस्पोजल कमेटी, रोड कमेटी और संपत्ति कर समीक्षा कमेटी बनाने पर भी फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा यह भी फाइनल हो जाएगा कि इस बार फरवरी में रोज फेस्टिवल होगा या नहीं।

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