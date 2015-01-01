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पंजाब किसानों के मुद्दे:आप के भगवंत मान करेंगे कोई नया खुलासा, पंजाब सीएम दिल्ली जाने से पहले आज मिलेंगे किसान जत्थेबंदियों से

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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सीएम पंजाब आज किसान जत्थेबंदी नेताओं से मिलेंगे, वही दूसरी ओर आप के भगवंत मान मीडिया सामने गंभीर विषय पर बात करेंगे। फाइल फोटो
  • पंजाब में किसानों के सामने यूरिया की किल्लत बढ़ने लगी
  • सीएम जत्थेबंदी नेताओं से पहली बार मुलाकात करने वाले

आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रमुख व सांसद भगवंत मान आज मीडिया से किसी खास विषय पर बात करने वाले है। भगवंत मान की ओर से इस समय पंजाब में चल रहे किसान मामले को लेकर ही कुछ खुलासा कर सकते है। भगवंत मान केंद्र सरकार की ओर से लाए गए किसान बिलों का विरोध करते आ रहे है।

पंजाब सीएम आज मिलेंगे किसान जत्थेबंदियों से

इसी बीच आज आज किसानों की जत्थेबंदियां मुख्यमंत्री पंजाब से मिलने के लिए पंजाब भवन पहुंच रही है। सूबे में बढ़ती यूरिया की किल्लत और अन्य चीजों के संकट के चलते सरकार ने इनसे निपटने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसलिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के जाने वाले है। इससे पहले सीएम आज पंजाब भवन में किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग के दौरान रेल यातायात की बहाली और यूरिया की सप्लाई के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

सरकार ने जत्थेबंदियों को बुलावा भेजा था

शुक्रवार को सीएम के राजनीतिक सलाहकार कैप्टन संदीप संधू की ओर से सूबे के सभी 30 किसान संगठनों के पदाधिकारियों को मीटिंग के लिए पत्र भेजा गया था। यह बैठक आज दोपहर 1.30 बजे शुरू होगी। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ यह पहला अवसर है जब सीएम खुद मुलाकात करेंगे।

सीएम ने पहले 3 मंत्रियों को बातचीत की जिम्मेवारी सौंपी थी

इससे पहले सीएम पंजाब ने किसान संगठनों से बातचीत के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। वीरवार को किसान संगठनों द्वारा यात्री ट्रेनें नहीं चलने देने का फैसला लिए जाने के बाद सीएम ने किसान नेताओं से खुद मिलने का फैसला किया है। प्रदेश में केंद्र द्वारा किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण केंद्र सरकार ने ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है।

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