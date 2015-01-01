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कार्रवाई की मांग:ब्लड ग्रुप की गलत रिपोर्ट दी, जुर्माना

चंडीगढ़3 घंटे पहले
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एक महिला की सर्जरी होनी थी। हॉस्पिटल ने कुछ जरूरी टेस्ट लिख दिए जोकि उन्होंने सेक्टर-11 की प्राइवेट लैब फ्यूचर डायग्नोस्टिक से करवाए। लेकिन लैब ने रिपोर्ट में उनका ब्लड ग्रुप ही बदल दिया। जिस वजह से सर्जरी में देरी हुई।

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