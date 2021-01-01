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फीका रहा शहर के लिए बजट:चंडीगढ़ को केंद्र ने बजट में पिछले साल के मुकाबले केवल 48 करोड़ रुपए ज्यादा देकर पल्ला झाड़ा

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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चंडीगढ़ को इस बार केंद्रीय बजट से कुछ ज्यादा नहीं मिला। डेमो फोटो - Dainik Bhaskar
चंडीगढ़ को इस बार केंद्रीय बजट से कुछ ज्यादा नहीं मिला। डेमो फोटो
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहर को कुछ खास तवज्जो नहीं दी
  • चंडीगढ़ ने केंद्र से बजट में 5670 करोड़ की मांग की थी,जिसमें मिले केवल 5186 करोड़

केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण की ओर से आज पेश किए गए केंद्रीय बजट में चंडीगढ़ शहर के लिए कुछ खास नहीं दिया गया है। वित्त मंत्री से चंडीगढ़ की ओर से इस वित्त वर्ष में 5670 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। जिसमें से केंद्र सरकार की ओर से केवल 5186 करोड़ रुपए ही दिए गए है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले केवल 48 करोड़ रुपए ज्यादा है।

जितने की मांग की थी उतने मिले नहीं

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में शहर को कुल 5186 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय ने मिले हैं। जिसमें रेवेन्यू हेड के तहत 4567 करोड़ और कैपिटल हेड के तहत 618 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इतनी कम बढ़ोतरी इससे पहले कभी नहीं हुई है। पहली बार बजट में एक फीसदी की भी बढ़ोतरी की गई है। पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में चंडीगढ़ को कुल 5138 करोड़ रुपये का बजट मिला था। जिसमें रेवेन्यू हेड के तहत 4643 करोड़ और कैपिटल हेड के तहत 494 करोड़ रुपये दिए गए थे।

केवल 48 करोड़ ज्यादा मिले

इस बार कुल बजट में 48 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी करके 5186 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट में कटौती करने के कारण शहर के विकास कार्य प्रभावित होंगे। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट शुरू नहीं होंगे। साथ ही कोई भी नया प्रोजेक्ट प्लान नहीं किया जा सकेगा। पुराने चल रहे प्रोजेक्ट ही पूरे किए जा सकेंगे।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए रुपए

शहर में पुलिस के लिए 603.65 करोड़, शिक्षा को लेकर 849.50 करोड़, आवास और शहरी विकास को लेकर 950.41 करोड़, परिवहन के लिए 299.42 करोड़, ऊर्जा के लिए 925.19 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 546.86 करोड़ और अन्य खर्च के लिए 1011.09 करोड़ रुपए दिए गए है।

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