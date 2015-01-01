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चंडीगढ़ बार काउंसिल चुनाव:हाईकोर्ट में लोगों को न्याय दिलाने वाले चुनेंगे अपने अपना प्रधान, त्रिकोणीय मुकाबले के बीच मतदान प्रकिया शुरू

चंडीगढ़12 मिनट पहले
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चंडीगढ़ में बार काउंसिल के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जमा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील।
  • प्रधान के लिए तीन उम्मीदवार पुनीता सेठी, जीबीएस ढिल्लों और मौजूदा प्रधान दयाल प्रताप सिंह रंधावा मैदान में
  • उप प्रधान के लिए हृदय पाल सिंह राही, मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट विकास मलिक और शर्मिला शर्मा के बीच मुकाबला होगा

(आरती एम अग्निहोत्री). चंडीगढ़ में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार को बार काउंसिल के प्रधान और उप प्रधान पद के लिए चुनाव की प्रकिया शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई मतदान प्रकिया शाम 4 बजे तक चलेगी। दरअसल, पूरे 7 महीने के इंतजार के बाद आज हाईकोर्ट की बार काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार प्रधान और उप प्रधान के पद के लिए तीन-तीन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। मौजूदा प्रधान दयाल प्रताप सिंह रंधावा और उप प्रधान विकास मलिक इस बार फिर मैदान में हैं। मतदान प्रकिया खत्म होने के बाद शाम को गणना का काम शुरू होगा, जिसके देर रात तक चलने की उम्मीद है।

मैदान में ये उम्मीदवार
प्रधान के लिए तीन उम्मीदवार पुनीता सेठी, जीबीएस ढिल्लों और मौजूदा प्रधान दयाल प्रताप सिंह रंधावा मैदान में हैं। वहीं उप प्रधान के लिए हृदय पाल सिंह राही, मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट विकास मलिक और शर्मिला शर्मा के बीच मुकाबला होगा। सचिव पद के लिए चंचल के सिंगला, रविंद्र कुमार बांगर और अमन रानी शर्मा और व संयुक्त सचिव के लिए कनु शर्मा और मनजीत कौर व ट्रैजरर के लिए जगजीत सिंह चतरथ, परमप्रीत सिंह बाजवा और साहिल गंभीर के बीच मुकाबला हो रहा है।

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