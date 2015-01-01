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चंडीगढ़ बार एसोसिएशन चुनाव:फिजिकल हियरिंग ही गलत थी, बाकी सब ठीक है; चुनाव के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां

चंडीगढ़34 मिनट पहले
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वकील एक दूसरे के साथ-साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इक्का-दुक्का वकीलों ने ही मास्क पहन रखे हैं बाकी सब राम भरोसे है। 
  • कोविड 19 के चलते पिछले 6 महीने से रुके चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं

(आरती एम अग्निहोत्री). डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर तीन बजे तक 400 के लगभग वोट्स डल चुके हैं। इस बीच अलग-अलग पदों के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों का हौसला तो बरकरार है लेकिन पिछले सालों के मुकाबले वोट डालने वाले ज्यादा तादाद में नहीं उमड़ रहे। सोशल डिस्टेसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं। वकील एक दूसरे के साथ-साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इक्का-दुक्का वकीलों ने ही मास्क पहन रखे हैं बाकी सब राम भरोसे है।

बता दें कि कोविड 19 के चलते किसी भी उम्मीदवार ने फिजिकल हियरिंग के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन चुनाव के लिए सब हाजिर हो गए। सिंटिंग जनरल सेक्रेटरी नीरज हंस इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी कोर्ट्स में फिजिकल हियरिंग को लेकर कोशिश नहीं की थी।सिटिंग वाइस प्रेजिडेंट करनदीप खुल्लर ने ही आगे बढ़कर कोर्ट में फिजिकल हियरिंग के लिए लड़ाई लड़ी थी।बता दें कि कोविड 19 के चलते पिछले 6 महीने से रुके चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं।

2762 वकील डाल रहे हैं वोट वोट

69 वकीलों की वोट शक के घेरे में

9 बजे सुबह शुरू हुई वोटिंग, शाम साढ़े 4 बजे तक चलेगी

3 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट की दौड़ में

ये कैंडिडेट चुनावी दौड़ में

प्रेसिडेंट : मुनीष दिवान, भाग सिंह सुहाग, नीरज हंस

वाइस प्रेसिडेंट : पलविंदर सिंह लक्की, अमृतवीर सिंह, अंकित गुप्ता

सेक्रेटरी : गगन अग्रवाल, करमजीत सिंह

जॉइंट सेक्रेटरी : गुरविंदर कौर, पूजा रानी

ट्रेजरर : विकास कुमार, चंदन शर्मा

गुरुवार को पकड़ी गई थी बड़ी गलती

चुनाव से एक दिन पहले प्रेसिडेंट पोस्ट के उम्मीदवार एडवोकेट भाग सिंह सुहाग ने बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।आरोप लगाया कि एसोसिएशन के 69 वोटर्स ऐसे हैं जिनके पेंडिंग ड्यूज पिछली एग्जीक्यूटिव बॉडी ने नियमों के खिलाफ जाकर माफ कर दिए। सुहाग ने कहा कि पुराने नेताओं ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ऐसा किया। याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि इन 69 वकीलों के वोट डलवा लिए जाएं लेकिन चुनाव का रिजल्ट कोर्ट के अगले फैसले तक घोषित न किया जाए। रिजल्ट कब घोषित होगा ये अभी तय नहीं है। सुहाग की ओर से दायर याचिका पर सोमवार 9 नवंबर को सुनवाई होगी।

ये वोट गिने जाएंगे या नहीं, यह हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर

हाईकोर्ट ने कहा कि 69 वकीलों के वोट डलवा लिए जाएं। उनके वोट अलग बैलेट बॉक्स में डलवाए जाएंगे। अब इन वकीलों के वोट गिने जाएंगे या नहीं, ये हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा।

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