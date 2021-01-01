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मौसम में बदलाव:चंडीगढ़ में आज आकाश में बादल छाने व हवा चलने से मौसम में हुआ बदलाव,बारिश की संभावना

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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शहर में आज सुबह से बादल छाने व हवा चलने से ठंड बढ़ गई है। फोटो लखवंत सिंह - Dainik Bhaskar
शहर में आज सुबह से बादल छाने व हवा चलने से ठंड बढ़ गई है। फोटो लखवंत सिंह
  • पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर हो रहा, ठंड बढ़ी
  • विभाग के अनुसार 15 फरवरी से ठंड में कमी आ सकती है

शहर में आज सुबह से आकाश में बादल छाए हुए है जिसके कारण सूर्य निकला नहीं है। बादलों के साथ हवा भी चल रही है जिससे एकाएक ठंड बढ़ गई है। आज सुबह से कभी-कभी हल्की बारिश भी हो रही है। ठंड से कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार बन रहे हैं।

मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार नॉर्थ पाकिस्तान और जेएंडके में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है। इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं। मैदानों में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। शहर में आज हल्की बारिश हो सकती है। इससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश होने की संभावना है।

15 फरवरी से कम होगी ठंड

विभाग की ओर से बताया गया है कि 15 फरवरी से ठंड कम होने की संभावना है। हालांकि, 10 से 12 फरवरी के बीच और 15 से 20 फरवरी के बीच एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने की आसार हैं। ये दोनों वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कमजोर होंगे। जिनका कोई खास असर नहीं होगा।

बुधवार को दिन का तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मंगलवार रात का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा। इसकी वजह आसमान में बादल छाना रहा।

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