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पुलिस की कार्रवाई:ईवे बिल को लेकर चेकिंग, कटे चालान

चंडीगढ़10 घंटे पहले
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  • }एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से गठित की गई टीम

फेस्टिवल सीजन के दौरान कई व्यापारियों के ईवे बिल में गड़बड़ियों को लेकर एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट की तरफ से चालान काटे गए हैं। इसको लेकर करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेनल्टी कई लोगों पर लगाई गई है। इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है जो रोड साइड चेकिंग कर रहे हैं।

दरअसल फेस्टिवल सीजन के दौरान ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं जिसको लेकर ये कार्रवाई कई गई है। हांलाकि अभी भी इसको जारी रखा गया है। डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के दौरान भी 100 फीसदी जीएसटी रिटर्न चंडीगढ़ की हो सके इसको लेकर काम किया जा रहा है और जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की है उन पर कार्रवाई की जाएगी।

अफसरों के मुताबिक करीब 100 व्यापारी चंडीगढ़ में ऐसे हैं जिनको मिसमैच डेटा के चलते नोटिस भेजे गए हैं। इनमें से करीब 35 फीसदी व्यापारियों ने जो टैक्स बनता था वो जमा भी करवा दिया है। वहीं जिन लोगों ने देर से रिटर्न फाइल की उनसे ब्याज भी रिटर्न पर वसूला जा रहा है।

अफसरों के मुताबिक इसको लेकर लिस्ट भी तैयार की गई है और नोटिस भी ऐसे कारोबारियों को भेजे गए हैं। चंडीगढ़ जीएसटी रिटर्न फाइल करने में पूरे देश में सबसे आगे हैं। पिछले 2 लगातार फाइनेंशियल ईयर में चंडीगढ़ से जीएसटी रिटर्न भरने की दर 100 फीसदी रही है जो कि प्रशासन के लिए अचीवमेंट भी है।

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