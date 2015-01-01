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ट्रेनों की आवाजाही पर बातचीत भी संभव:पीएम मोदी से मिलने से पहले सीएम कैप्टन आज किसानों से करेंगे मुलाकात

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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सूबे में बढ़ती यूरिया की किल्लत और अन्य चीजों के संकट के चलते सरकार ने इनसे निपटने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसलिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएम मोदी से मिलने से पहले 21 नवंबर को चंडीगढ़ मेंं किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठक करेंगे। मीटिंग के दौरान रेल यातायात की बहाली और यूरिया की सप्लाई के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है।

शुक्रवार को सीएम के राजनीतिक सलाहकार कैप्टन संदीप संधू की ओर से सूबे के सभी 30 किसान संगठनों के पदाधिकारियों को मीटिंग के लिए पत्र भेजा गया है। यह बैठक दोपहर 1.30 बजे शुरू होगी। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ यह पहला अवसर है जब सीएम खुद मुलाकात करेंगे।

इससे पहले सीएम ने किसान संगठनों से बातचीत के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। वीरवार को किसान संगठनों द्वारा यात्री ट्रेनें नहीं चलने देने का फैसला लिए जाने के बाद सीएम ने किसान नेताओं से खुद मिलने का फैसला किया है। प्रदेश में केंद्र द्वारा किसानों के रेल रोको आंदोलन के कारण केंद्र सरकार ने ट्रेनों की आवाजाही रोक दी है।

किसान बोले- सरकार यूरिया आमद की व्यवस्था खुद करे

पंजाब में रबी सीजन की बिजाई को लेकर यूरिया की आमद भी रुक गई है, जिसे लेकर भी राज्य सरकार ने किसानों से आग्रह किया था वे रेल रोको आंदोलन वापस ले लें लेकिन अब किसानों का कहना है राज्य सरकार यूरिया की आमद की व्यवस्था खुद करे और ट्रकों के जरिए यूरिया पंजाब लाया जाए। इन मुद्दों पर बैठक में विचार होना तय है।

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