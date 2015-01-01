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  • Colleges And Universities To Open In Punjab From November 16, Classes For Last Year Students Of Colleges Start From 9

काॅलेज और यूनिवर्सिटियों काे खोलने की मंजूरी:पंजाब में 16 नवंबर से खुलेंगे काॅलेज और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों के आखिरी साल के छात्रों की कक्षाएं 9 से शुरू

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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सूबे में कंटेनमेंट जाेन को छाेड़ बाकि स्थानों पर 16 नवंबर से काॅलेज और यूनिवर्सिटियों काे खोलने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। चिकित्सा शिक्षा और खोज विभाग के तहत यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के आखिरी साल के छात्रों की कक्षाएं 9 नवंबर से शुरू होंगी। इन सभी संस्थाओं को सेहत विभाग और केंद्र की ओर से जारी हिदायतों का पालन करना होगा। इससे पहले सरकार पीएचडी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित छात्रों को 15 नवंबर से लेबोरेट्रियों में जाने की मंजूरी दे चुकी है।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • कक्षाओं में सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क पहनना जरूरी।
  • स्टाफ रूम में भी प्रोफेसर मास्क पहनेंगे और सेनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध करना होगा।
  • एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाए।
  • वायरस से बचने के बारे में प्रचार सामग्री को कैंपस में लगाना होगा।
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