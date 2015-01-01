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महिला कर्मचारी से छेड़छाड़:हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जीएम के खिलाफ सेक्सुअल हैरासमेंट की शिकायत, केस दर्ज

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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दैनिक भास्कर

हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जीएम राकेश खुराना के खिलाफ छेड़छाड़ करने की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है। उनके स्टाफ में तैनात एक महिला कर्मचारी की तरफ से पुलिस हेड क्वार्टर में सेक्सुअल हैरासमेंट की शिकायत दी गई थी। पहले पुलिस ने जांच की। लीगल ओपिनियन लेने के बाद पुलिस ने यह मामला दर्ज किया।

महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जीएम उसे बीते तीन साल से परेशान कर रहा था। परेशान करने के लिए ही जीएम उसे शाम के समय ऑफिस में रोके रखता था। जब शाम को साढ़े चार बजते तो वह उसे काम दे देता। ऑफिस का काम ज्यादा होने की बात बोलकर उसे ऑफिस में बैठाए रखता। पहले तो वह लोगों की शर्म के चलते चुप रही। लेकिन जब जीएम ने परेशान करना बंद नहीं किया तो उन्होंने शिकायत पुलिस को दी।

महिला कर्मी ने शिकायत में बताया कि जीएम ने लेडीज टॉयलेट जाते समय भी उसका पीछा किया। यदि वह ऑफिस से चली जाती थी तो ऑफिस के ही दो कर्मियों से फोन करवाकर वापस बुला लेता था। इस वजह से वह तनाव में रहने लगी थी।

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