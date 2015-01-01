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बैठक:यूआईएएमएस में बिजनेस विषय पर हुई काॅन्फ्रेंस

चंडीगढ़4 घंटे पहले
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यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंसेज (यूआईएएमएस) की ओर “अशांत दौर में बिजनेस की देख रेख” विषय पर एक दिवसीय इंटरनेशनल कान्फ्रेंस कराई गई। डायरेक्टर यूआईएएमएस प्रो उपासना जोशी सेठी ने इसकी अध्यक्षता की जबकि डॅा निधि गौतम इसकी चीफ कनवीनर रहीं।

जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो कर्मजीत सिंह ने बताया कि कैसे इस दौर में बिजनेस संभालने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुनीत गुप्ता ने वेंचर कैपिटल इनवेस्टमेंट के बारे में बताया। चार तकनीकी सेशन कराए गए।

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