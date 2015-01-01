पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस:कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना; कहा- देश में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार बंद करो

चंडीगढ़24 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
पार्षद गुरबख्श रावत ने कहा कि हम भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता के विरोध में धरने पर बैठे हैं।
  • कांग्रेस भवन सेक्टर 35 के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में नारे लगाए

चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस मना रही है। कांग्रेस भवन सेक्टर 35 के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में नारे लगाए और सरकार को जमकर कोसा और कहा कि इस देश में महिलाओं पर अत्याचार बंद करो।

धरने के दौरान भाजपा नहीं धोखा है, बेटियां बचा लो मौका है, दलितों पर अत्याचार बंद करो, भाजपाइयों बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करो, नारे लगाए गए। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि पूरे देश की कांग्रेस कमेटी शुक्रवार और शनिवार को धरना देकर महिला और दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस मना रही है। जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां दलितों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वहां शामिल भाजपा के नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसी के विरोध में ये धरना है। प्रदीप छाबड़ा ने हाथरस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि लड़की के परिवार वालों पर ही केस बनाने की बात हो रही है। ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

पार्षद गुरबख्श रावत ने कहा कि हम भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता के विरोध में धरने पर बैठे हैं। रावत ने कहा कि जब चंडीगढ़ में ऑटो गैंगरेप हुआ था तब महिला सांसद ने ही कह दिया था कि लड़की ऑटो में बैठी ही क्यों? हाथरस केस में दस दिन तक एफआईआर ही नहीं हुई। बोलीं, कि गलत के लिए भाजपाई बोल ही नहीं रहे। इसलिए पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी धरने पर बैठी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें