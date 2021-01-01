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कोविड-19:कोरोना के 26 केस आए, 12 ठीक, कोई मौत नहीं

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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वैक्सीन आने के बाद से कोरोना के केस कम होते जा रहे हैं। रविवार को शहर में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जबकि शहर के विभिन्न हॉस्पिटल में दाखिल कोरोना के 12 मरीज ठीक होकर अपने-अपने घरों को रवाना हो गए। शहर में अब 165 एक्टिव मरीज बचे हैं। रविवार को कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई।

शहर में अभी तक 20925 मरीज कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। रविवार को 83 सस्पेक्टेड मरीजों के सैंपल लिए गए। इनकी रिपोर्ट संभवत: सोमवार को आ सकती है। रविवार को सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सेक्टर-22 और 27 से आए। यहां से चार-चार मरीज पॉजिटिव पाए गए। शहर के अन्य सेक्टरों से एक या दो मरीज पॉजिटिव पाए गए।

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