पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अमृत थापर मौत मामला:नौकर के लाई डिटेक्टर टेस्ट की कोर्ट ने दी मंजूरी, बदल रहा था बयान

संजीव महाजन | चंडीगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
लाई डिटेक्टर टेस्ट - Dainik Bhaskar
लाई डिटेक्टर टेस्ट
  • बिजनेसमैन अमृत थापर की मौत का मामला

मारूति के स्पेयर पार्ट बनाने वाले और शहर के बड़े बिजनेसमैन अमृत सिंह थापर की 2 अगस्त को मौत हो गई थी। यह हत्या थी या आत्महत्या, इसका पता नहीं चल पाया था। उनके शव के दो बार सेक्टर-16 अस्पताल और पीजीआई से पोस्टमार्टम होने के बाद भी आज तक उनकी मौत का रहस्य बरकरार है। अब उनके नौकर लवकुश का पुलिस लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने जा रही है।

इसके लिए थाना 3 पुलिस ने लवकुश का टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट से परमिशन हासिल कर ली है। 5 हजार की फीस जमा करवाने के बाद अब लवकुश को सीएफएसएल मधुबन ले जाया जाएगा, जहां पर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा।

टेस्ट के लिए इसी हफ्ते यूटी पुलिस को सीएफएसएल से तारीख मिल जाएगी। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि नौकर सच बोल रहा था या झूठ बोलकर किसी को फंसाना चाह रहा था। खुद नौकर ने कोर्ट में अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की लिखित मंजूरी भी दी है।

सेक्टर-10 के कोठी मालिक 72 वर्षीय अमृत सिंह थापर का शव 2 अगस्त 2020 को घर के बाथरूम में फंदे से लटका मिला था। कहा गया कि उन्होंने सुसाइड किया है। जबकि न कोई सुसाइड नोट मिला और न ही ऐसा कोई कारण पता चला जिस कारण वे आत्महत्या करते। अमृत के बेटे ने भी पुलिस को कहा कि यह सुसाइड नहीं हो सकता और इसकी जांच हो।

विदेश में रहने वाले दूसरे बेटे ने भी पिता की मौत पर शक जताया। इसके बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि घर से अमृतसिंह थापर के साथ हमेशा एक अटेंडेंट लवकुश रहता था, लेकिन वह गायब था। पुलिस को शक हुआ और इसके बाद लवकुश को दबोच लिया गया।

सूत्रों के मुताबिक इंटेरोगेशन के दौरान लवकुश ने कहा कि उसने किसी के कहने पर कत्ल किया है। लेकिन बाद में कहने लगा कि वह पुलिस की मार के डर से यह बोल रहा था। पारिवारिक सदस्यों पर भी लवकुश ने आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने परिवार के सदस्यों जिसमें एक महिला, बालिग बच्चे से पूछताछ की। जब उन्हें आमने सामने लाया गया तो लवकुश बार-बार बयान बदलने लगा। पुलिस खुद भी इसे कत्ल मानकर जांच करने लग चुकी थी।

मेडिकल रिपोर्ट में उठी अंगुली, दो बार हुआ पोस्टमाटर्म...

पुलिस कत्ल का केस मानकर बस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में थी। जब अमृतपाल सिंह थापर का पोस्टमार्टम करवाया गया तो पुलिस की जांच रुक गई। सेक्टर-16 अस्तपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमृत सिंह थापर का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सुसाइड किया है। घरवालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाया।

इसके बाद शव का दोबारा पीजीआई के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पीजीआई की रिपोर्ट में भी सामने आया कि अमृत सिंह थापर ने सुसाइड ही किया है। इस पर भी परिवार को संतोष नहीं हुआ। विदेश से वापस आए बेटे ने भी पिता की मौत पर कत्ल की आशंका जताई और जांच की मांग की।

इसके बाद अब लवकुश का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाएगा। नौकर ने एक बार उसने विदेश में रहने वाले शख्स का भी नाम लिया था। देर रात तक डीआईजी ओमबीर बिश्नोई खुद थाना 3 में जाकर पूरी पूछताछ कर रहे थे। अभी न तो कत्ल का केस दर्ज किया गया है और न ही किसी को इस केस में आरोपी बनाया गया है।

शहर के रईस परिवार में शामिल...

थापर परिवार शहर के रईसों में जाना जाता है। इनका मारूति के पार्ट बनाने का काम है। दिल्ली, मुंबई में फैक्ट्रियां हैं। विदेश में भी कारोबार है। सेक्टर-10 में भी दो कोठियां हैं और तीसरी तीन कनाल की कोठी सेक्टर-8 में बन रही है। इसके अलावा भी शहर में उनकी कई अन्य प्राॅपर्टियां हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser