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बर्ड फ्लू:नॉर्थ इंडिया में चिक्स एंड एग सप्लाई करता है चंडीगढ़ का CPDO; जनवरी के 50 परसेंट ऑर्डर हुए कैंसिल

चंडीगढ़16 मिनट पहले
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हालांकि अभी चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन चिकन व अंडों के रेट में 30 से 40 परसेंट गिर गए हैं। - Dainik Bhaskar
हालांकि अभी चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन चिकन व अंडों के रेट में 30 से 40 परसेंट गिर गए हैं।
  • एनीमल हसबेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से नियमित मॉनिटरिंग और सैंपलिंग की जा रही है

देश के 11 राज्यों पर बर्ड फ्लू का असर पहुंच चुका है। लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि यहां मृत पक्षियों के मिलने का सिलसिला जारी है लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इसे लेकर पहले ही स्तर्क है। बर्ड फ्लू की संभावनाओं को देखते हुए यूटी प्रशासन की सर्विलांस टीमें अलर्ट पर ही हैं।

फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और एनिमल हसबेंडरी डिपार्टमेंट की टीम मिलकर रोजाना फील्ड एरिया में मॉनिटरिंग कर रही हैं, जो पक्षी मृत मिल रहे हैं उनके सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं।लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी तक किसी पक्षी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फाॅरेस्ट व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देबेंद्र दलाई ने अपने फील्ड स्टाफ को कहा है कि अब वह रेगुलर मॉनिटरिंग करें और किसी पक्षी में कोई भी लक्षण कहीं दिखे तो तुरंत जानकारी दे।

CPDO में पोल्ट्री शेड्स के आसपास के एरिया को 4 परसेंट हाइपोक्लोराइट सॉल्युशन से नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है।
CPDO में पोल्ट्री शेड्स के आसपास के एरिया को 4 परसेंट हाइपोक्लोराइट सॉल्युशन से नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है।

शहर में रोजाना अलग-अलग एरिया में पक्षी मरे मिल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौवा की है। एक्सपर्ट का मानना है कि पक्षियों के मरने का कारण इस बार पड़ रही भीषण ठंड भी हो सकती है। चंडीगढ़ में ठंड पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है यह ठंड भी पक्षियों की मौत का कारण हो सकती है।

30 से 40 परसेंट गिरे अंडे और चिकन के रेट

हालांकि अभी चंडीगढ़ में बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन चिकन व अंडों के रेट में 30 से 40 परसेंट गिर गए हैं। इनकी बिक्री में भी इतनी ही गिरावट हो गई है। एनीमल हसबेंड्री डिपार्टमेंट की ओर से नियमित मॉनिटरिंग और सैंपलिंग की जा रही है। चंडीगढ़ मीट मार्केट एसोसिएशन के प्रधान आशीष कुमार ने बताया कि मार्केट में बिना मतलब का हाइप है। इसलिए चिकन व अंडों के रेट में भी असर पड़ा है। चंडीगढ़ में हर रोज 80 हजार से एक लाख अंडें की बिक्री होती है। अंडे का रेट 180 रुपए प्रति ट्रे है लेकिन आज अब ये 140 से 145 रुपए प्रति ट्रे के मुताबिक बिक रहे हैं। वहीं चिकन की बात करें तो शहर में हर रोज 7 से 8 हजार पीस चिकन बर्ड की बिक्री होती है। पहले जहां यह 220 रुपए प्रति किलो के मुताबिक बिकता था, वहीं अब इसका रेट भी 150 से 160 रुपए हाे गया है।

CPDO में बर्ड रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं।
CPDO में बर्ड रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं।

रेस्तरां में भी सेल पर हुआ असर

बर्ड फ्लू के चलते न सिर्फ चिकन और अंडों की बिक्री पर असर हुआ है। बल्कि रेस्तरां में भी इनसे बनी डिशेज की डिमांड कम हो गई है। चंडीगढ़ रेस्तरां और होटल्स एसाेसिएशन के चेयरमैन मनमोहन कोहली ने कहा कि रेस्तरां में आने वाले लोग चिकन डिशेज को ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। इस कारण मटन और फिश से बनी डिशेज ऑर्डर की जा रही हैं। सेक्टर 28 स्थित पाल ढाबा के मालिक अमित पाल सिंह ने बताया कि चिकन डिशेज की डिमांड ड्रॉप हो गई है और फिश व मटन की मांग 30 से 40 परसेंट बढ़ गई है। इसलिए इनके रेट भी बढ़ रहे हैं।

कोई मामला आया तो कर देंगे पोल्ट्री बंद-निदेशक,CPDO

चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक स्थित सेंट्रल पोल्ट्री डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन(CPDO) की डायरेक्टर कामना ने बताया कि फार्म पर सभी इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं और सभी सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। विजिटर्स की एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है और बाहर सेल काउंटर से ही बिक्री की जा रही है। पोल्ट्री शेड्स के आसपास के एरिया को 4 परसेंट हाइपोक्लोराइट सॉल्युशन से नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है।शेड रूफ पर बर्ड रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा फुट बाथ, हैंड वॉशिंग,शेड्स के अंदर और बाहर स्प्रे किया जा रहा है। सभी एंप्लॉइज को निर्देश दिए गए हैं कि कुछ भी अनयुजुअल दिखे तो तुरंत सूचित करें।

कामना ने बताया कि चंडीगढ़ में अलर्ट है लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। अगर बर्ड फ्लू का कोई भी मामला आता है तो पोल्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया- माइग्रेटरी बर्ड, बारहेडेड गीज से कोआ और कोआ से डॉमेस्टिक बर्ड में यह वायरस ट्रांसमिट होता है। उन्होंने आगे कहा कि ये एक सीजनल फ्लू है। इसे लेकर बिना मतलब हाइप बनाया हुआ है। वैसे भी ये पक्षियों के लिए हानिकारक है न की इंसानों के लिए। उन्होंने आगे बताया कि उनके यहां मुर्गे-मुर्गियों की फीडिंग कम नहीं की गई है। पहले जितनी ही दी जा रही है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में वे जितना भी सप्लाई करते हैं, उनके 50 परसेंट ऑर्डर इस महीने कैंसिल हो गए हैं। इतना ही नहीं इंफेक्शन के डर से फार्मर्स भी उनसे सप्लाई नहीं ले रहे हैं।

चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक स्थित सेंट्रल पोल्ट्री डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है।
चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक स्थित सेंट्रल पोल्ट्री डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है।

आम जनता के लिए ये प्रिकॉशंस

फार्म में घूमने न जाएं। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स खा सकते हैं लेकिन बाहर से लाए गए चिकन, रॉ मीट और अंडों को अच्छे से धोएं और अच्छे से पकाएं।चूंकी सुखना लेक पर लोग वॉक के लिए जाते हैं और वहां पक्षियों के ड्रॉपआउट हो सकते हैं। ऐसे शहर के लोगों को बस इतना प्रिकॉशन लेना है कि अगर वह सैर के लिए जाएं तो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने जूतों को बाहर अच्छे से साफ कर लें।

वर्ष 2014 में बर्ड फ्लू ने दी थी दस्तक

शहर में वर्ष 2014 में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। धीरे धीरे सुखना लेक में बतखों की मौत हो रही थी। उसके बाद नमूने पहले जालंधर भेजे गए और फिर भोपाल, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद प्रशासन ने सुखना झील की घेराबंदी कर एहतियातन लोगों के प्रवेश, बोटिंग और पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।

इलाके में मास्क लगाए पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था और एहतियात के तौर पर लेक के सभी बतखों को मार दिया गया था। गौरतलब है कि सुखना लेक पर हर साल प्रवासी पक्षी आते हैं। सुखना में प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला जारी है। इसलिए एहतियात के तौर पर वन विभाग ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।

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