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प्रदूषण से बचाव:मोहाली-पंचकूला में दो घंटे तक जलाए जा सकेंगे पटाखे, चंडीगढ़ में पूरी तरह से बैन

चंडीगढ़21 मिनट पहले
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चंडीगढ़ की सीमा से लगे पंजाब के मोहाली इलाके में पटाखे बेचने के लिए लगाए स्टॉल। यहां दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति मिली।
  • पंचकूला व मोहाली में प्रशासन ने केवल दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी
  • मोहाली व पंचकूला में चलने वाले पटाखे चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ा सकते है

इस बार चंडीगढ़ में दीवाली के मौके पटाखों के धमाके कम ही सुनाई देंगे। चंडीगढ़ में प्रशासन की ओर से पटाखों पर बेचने और चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि शहर में कोरोना संक्रमण और प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए पटाखे चलाने व बेचने पर बैन लगाया गया है।

पटाखों पर लगाए गए बैन के कारण चंडीगढ़ क्रेकर्स एसोसिएशन के सदस्यों के लाखों रुपए डूब गए हैं। शहर की सीमा से सटे पंजाब के मोहाली और हरियाणा के पंचकूला में लोगों को दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति मिली है। इसके बाद अगर कोई पटाखा चलाते हुए पकड़ा गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

मोहाली में पटाखे बेचने के लिए लगाए स्टॉल।
मोहाली में पटाखे बेचने के लिए लगाए स्टॉल।

मोहाली में पटाखे बेचने वाले स्टॉल लगे

चंडीगढ़ से सटे पंजाब के मोहाली शहर में पटाखे बेचने वाले कई स्टॉल लगाए गए है। जहां भारी मात्रा में पटाखों को बेचने के लिए रखा गया है। चंडीगढ़ की सीमा के पास होने के कारण काफी संख्या में शहर के लोग मोहाली से पटाखे खरीद कर ला रहे है। वैसे चंडीगढ़ में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी है लेकिन खुशी के इस पर्व पर लोग पटाखे चलाए बिना कैसे रह पाऐंगे। मोहाली में दीवाली वाले दिन शाम को 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति प्रशासन ने दी है।

मोहाली में दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति मिली है।
मोहाली में दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति मिली है।

DC गिरीश दयालन के अनुसार तीन दिनों तक पटाखे बेचने का काम लाइसेंसधारी कर सकेंगे और वे सुबह 10 से शाम 7 बजे तक पटाखे बेच सकेंगे। अगर कोई इस टाइम से ज्यादा समय तक पटाखे बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, चंडीगढ़ से सटे हरियाणा के पंचकूला शहर में प्रशासन की ओर से लोगों को शाम को दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। इस बार पंचकूला में प्रशासन की ओर से शाम को 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति मिली है।

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