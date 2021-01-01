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आज और कल बारिश के आसार:गिरेगा दिन का तापमान, मंगलवार रात सीजन की सबसे गर्म रात

चंडीगढ़कुछ ही क्षण पहले
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आज और कल बारिश के आसार - Dainik Bhaskar
आज और कल बारिश के आसार

ठंड से कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार बन रहे हैं। विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि नॉर्थ पाकिस्तान और जेएंडके में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव है। इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं। मैदानों में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बुधवार रात और वीरवार को हल्की फुल्की बारिश हो सकती है।

इससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश होने की संभावना है। बुधवार को दिन का तापमान 23.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। मंगलवार रात का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा। इसकी वजह आसमान में बादल छाना रहा।

15 फरवरी से कम होगी ठंड
सुरेंद्र पाल ने बताया कि 15 फरवरी से ठंड कम होने की संभावना है। हालांकि, 10 से 12 के बीच एक 15 से 20 फरवरी के बीच एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने की आसार हैं। ये दोनों वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी कमजोर होंगे।

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