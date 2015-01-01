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कामरेड बलविंदर की पत्नी ने हाईकोर्ट में डाली याचिका:संधू हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग, सरकार को नोटिस

चंडीगढ़19 मिनट पहले
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शौर्य चक्र अवार्डी कामरेड बलविंदर सिंह संधू की हत्या का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। बलविंदर संधू की पत्नी जगदीश कौर संधू ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच और परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस कर्मजीत सिंह ने 8 दिसंबर के लिए अगली सुनवाई तय की है। बलविंदर सिंह संधू के वकील प्रदीप विर्क ने बताया कि परिवार एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है उन्हें आशंका है कि हत्या में पंजाब पुलिस के सीनियर अफसर भी हो सकते हैं। जेल प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं।

कोर्ट ने कहा कि पहले वह पंजाब पुलिस की एसआईटी की जांच के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए पंजाब सरकार डीजीपी और एसआईटी से जवाब तलब किया गया है। विर्क ने बताया कि परिवार केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहता है क्योंकि पंजाब सरकार कब सुरक्षा वापस ले लेती है पता भी नहीं चलता। इस पर कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि परिवार को सिक्योरिटी की जरूरत है या नहीं, इस पर जवाब दें।

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