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शराबियों ने किया हंगामा:चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में शराब के ठेके के अंदर विवाद, कंट्रोल रूम पर किडनेपिंग की सूचना

चंडीगढ़12 मिनट पहले
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सेक्टर 9 चंडीगढ़ स्थित पुलिस हेडक्वाटर्स।
  • घटना गुरुवार देर रात करीब 11 बजे की है

सेक्टर 41 में शराब के ठेके के अंदर कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद एक युवक के रिश्तेदार ने पुलिस कंट्रोल रूम पर किडनेपिंग की सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेक्टर 39 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच की तो सच सामने आ गया।

बताया गया कि घटना गुरुवार देर रात करीब 11 बजे की है जब सेक्टर 41 शराब के ठेके के अंदर शराब पीते समय कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। वह ठेके से बाहर आ गए और इसके बाद अलग-अलग चले गए। वहीं, जिस युवक के साथ विवाद हुआ था, उसके रिश्तेदार को किसी ने सूचना दी कि वह किडनेप हो गया है।

इस पर उसने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर बताया कि सेक्टर 41 से कोई उनके रिश्तेदार को किडनेप कर ले गया है। इस पर पुलिस पहुंची और उसके फोन नंबर पर कॉल कर बात की तो उसने बताया कि वह मोहाली में अपने किसी दोस्त के घर पर है। वह ठीक है और उसे किसी ने किडनेप नहीं किया है। इसके बाद मामले में पुलिस ने DDR दर्ज कर उसे थाने बुला लिया।

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