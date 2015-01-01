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दर्दनाक हादसा:कार में जलने वाले लड़के के डीएनए सैंपल लिए; शव घरवालों को सौंप दिया गया

चंडीगढ़2 घंटे पहले
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फाइल फोटो

शुक्रवार तड़के सेक्टर 28-29 लाइट पॉइंट पर कारों में टक्कर और फिर कार के अंदर जिंदा जलने वाले लड़के आकाशदीप के पुलिस ने डीएनए सैंपल करवाए हैं। पुलिस की जांच और घायलों के बयान में यह पहले ही क्लियर हो गया था कि मृतक आकाशदीप है। चूंकी उसका शव पूरी तरह से जल चुका था तो कानूनी प्रक्रिया के तहत यह सैंपल लिए गए हैं।

आकाश के शव का पोस्टमाॅर्टम होने के बाद शव घरवालों को सौंप दिया गया। जिसके बाद परिवार वाले उसे लेकर गुरदासपुर चले गए। वहीं दोनों घायलों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हालांकि उन्हें अभी छुट्‌टी नहीं दी गई है। अब पुलिस उनकी हालत को देख रही है जिसके बाद उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

इससे पहले गुरदासपुर का रहने वाला आकाशदीप अपने दोस्त दलीप के साथ चंडीगढ़ में आया था। यहां उन्होंने गुरदासपुर के विशाल का जन्मदिन मनाया। इसके बाद वह रात को सेक्टर-22 से जीरकपुर अपने होटल के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में उनकी कार और होंडा सिटी कार में टक्कर हो गई। जिससे उनकी कार में आग लग गई। आगे बैठे दलीप विशाल तो किसी तरह से बाहर निकल गए, लेकिन पीछे बैठा आकाशदीप कार में जल गया।

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