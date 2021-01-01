पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जमीनी विवाद:अपनी जमीन पर जुआ खेलने वालों को रोकने पहुंचे डॉक्टर से मारपीट, केस दर्ज

चंडीगढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शास्त्रीनगर मनीमाजरा में अपनी जमीन पर अवैध काम होने की सूचना पर चेक करने को लेकर डॉक्टर के साथ मारपीट हो गई। मामले में आईटी पार्क थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टर हमलावरों को नहीं जानता है और उसने मारपीट के दौरान एक आरोपी का नाम सुना था। जिसे उसके साथी रिंकू बुला रहे थे।

सेक्टर 34 के रहने वाले डॉक्टर कुलविंदर सिंह ग्रेवाल द्वारा पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक उनकी मनीमाजरा शास्त्रीनगर में फिश मार्केट के पास अपनी दो एकड़ जमीन है। सूचना मिली थी कि उनकी जमीन पर कुछ लोग जुआ और शराब का अवैध काम हो रहा है। वह देखने के लिए पहुंचे तो वहां पर उन्हें अंदर घुसते समय कुछ लोगों ने घेर लिया और मारपीट की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser