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नगर निगम सदन का बड़ा फैसला:नहीं होगा 49वां सालाना रोज फेस्ट, कोरोना के चलते लिया गया फैसला;गुलाबों की किस्मे बढ़ाने के लिए खर्च होंगे लाखों

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि इस बार का रोज फेस्ट कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रहेगा। एक छोटे से इवेंट को ऑर्गनाइज करके कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों और  रोज गार्डन का रखरखाव करने वाले मालियों को सम्मानित किया जाएगा। - Dainik Bhaskar
मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि इस बार का रोज फेस्ट कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रहेगा। एक छोटे से इवेंट को ऑर्गनाइज करके कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों और  रोज गार्डन का रखरखाव करने वाले मालियों को सम्मानित किया जाएगा।
  • तीन दिन तक चलने वाले इस फेस्ट में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, ऐसे में संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी ज्यादा होगा, इसलिए लोगों के हित में लिया फैसला

पिछले 49 साल से हर फरवरी अंत में होने वाला रोज फेस्टिवल इस बार नहीं होगा। नगर निगम चंडीगढ़ की बुधवार को हुई सदन की बैठक में यह फैसला लिया गया है। यह फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया गया है। पार्षदों के मुताबिक इस फेस्टिवल में न सिर्फ चंडीगढ़, बल्कि आसपास के एरिया से भी लोग आते हैं। तीन दिन तक चलने वाले इस फेस्ट में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। ऐसे में संक्रमण के बढ़ने का खतरा भी ज्यादा होगा। लोगों के हित में यह फेस्टिवल नहीं होना चाहिए।

सदन में यह फैसला लिया गया है कि रोज फेस्टिवल पर खर्च होने वाली प्रस्तावित राशि में से 20 से 30 लाख रुपए अलग से बागवानी विभाग को दिए जाएंगे ताकि गुलाबों की किसमें और बढ़ाई जाएं। वहीं मेयर रविकांत शर्मा ने कहा कि इस बार का रोज फेस्ट कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रहेगा। एक छोटे से इवेंट को ऑर्गनाइज करके कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टरों और रोज गार्डन का रखरखाव करने वाले मालियों को सम्मानित किया जाएगा।

बता दें कि इस बार रोज फेस्टिवल पर 89 लाख 21 हजार की राशि खर्च करने का प्रस्ताव था।विभिन्न एक्टिविटीज और कंपीटिशन की लिस्ट भी फाइनल कर ली गई थी। लेकिन आज मीटिंग में इसे न आयोजित करने का फैसला लिया गया है।

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