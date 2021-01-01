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  • Due To Pandemic And Corona Vaccination, The Work Of Making Digital Health Card Left Behind, Not Even 50% Completed.

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टारगेट से कहीं पीछे:महामारी और कोरोना वैक्सीनेशन के चलते पीछे पड़ा डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम,50 परसेंट भी नहीं हुआ पूरा

चंडीगढ़24 मिनट पहले
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हेल्थ डिपार्टमेंट के सूूत्रों की मानें तो डिस्पेंसरियों और वेलनेस सेंटर्स में तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकार्ड्स सिस्टम है लेकिन अस्पतालों में इस डेटा को असेस नहीं किया जा सकता।(सिम्बोलिक फोटो). - Dainik Bhaskar
हेल्थ डिपार्टमेंट के सूूत्रों की मानें तो डिस्पेंसरियों और वेलनेस सेंटर्स में तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकार्ड्स सिस्टम है लेकिन अस्पतालों में इस डेटा को असेस नहीं किया जा सकता।(सिम्बोलिक फोटो).
  • हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक पहले इस साल की शुरुआत तक शहर की 50 प्रतिशत पॉपुलेशन को कवर करने की योजना थी

नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत चंडीगढ़ में अभी तक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का 50 परसेंट काम भी पूरा नहीं हुआ है। हेल्थ डिपार्टमेंट के सूत्रों के मुताबिक पहले इस साल की शुरुआत तक शहर की 50 प्रतिशत पॉपुलेशन को कवर करने की योजना थी।

लेकिन महामारी और कोरोनावायरस की वैक्सीनेशन लगने के चलते ये कहा गया कि 20 परसेंट को ही कवर किया जाए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि 20 परसेंट का टारगेट भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉ. अमनदीप कंग के मुताबिक अभी तक शहर की 13 से 15 परसेंट जनसंख्या को ही इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जा सका है।उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड वॉलंटरी है और इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत है।

पहले दिन 4 हज़ार को मिले थे डिजिटल हेल्थ कार्ड

बता दें कि पिछले साल अगस्त मेंं चंडीगढ़ प्रशासन ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया था। तब एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा था कि उन्होंने एक महीने में चंडीगढ़ की पूरी पॉपुलेशन को कवर करने को कहा है। स्कीम लॉन्च होने के पहले दिन 4 हजार लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था और उन्हें ऑनलाइन ही डिजिटल हेल्थ कार्ड मिले थे।

अस्पतालों में नहीं किया जा सकता डेटा असेस

वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के सूूत्रों की मानें तो डिस्पेंसरियों और वेलनेस सेंटर्स में तो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकार्ड्स सिस्टम है लेकिन अस्पतालों में इस डेटा को असेस नहीं किया जा सकता।

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