पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Chandigarh
  • During Treatment Of MP Kiran Kher Tried To Raise His Hand On The Nursing Staff Close To Him, The Staff Demanded Action

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विवाद में सांसद का करीबी:किरण खेर के इलाज के दौरान उनके करीबी ने नर्सिंग स्टाफ से मारपीट की कोशिश की, स्टाफ ने कार्रवाई की मांग की

चंडीगढ़11 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
सांसद किरण खेर के करीबी ने इलाज के दौरान सेक्टर-32 के नर्सिंग स्टाफ को मारने की कोशिश की। -फाइल फोटो।
  • सांसद के करीबी पर पहले भी कई तरह के आरोप लगते रहे है
  • नर्सिग स्टाफ ने इस मामले को लेकर अस्पताल अधीक्षक से कार्रवाई की अपील की है

सांसद किरण खेर के इलाज के दौरान उनके राजनीतिक सलाहकार पर नर्सिंग स्टाफ पर हाथ उठाने की कोशिश का आरोप लगा है। मामले में नर्सिंग स्टाफ ने कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि गुरुवार को हाथ में फ्रैक्चर के बाद उन्हें इलाज के लिए सेक्टर-32 के अस्पताल में ले जाया गया था। इस दौरान सांसद के साथ राजनीतिक सलाहकार सहदेव सलारिया उनके साथ थे। गुरुवार की रात तक सांसद के हाथ की सर्जरी चलती रही। सर्जरी के बाद उन्हें OT से प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया।

स्टाफ को काउंटर से खींचकर बाहर निकालने का आरोप

शिफ्ट करने के बाद नर्सिंग स्टाफ की ओर से सांसद के रूम में मौजूद कमल नाम की महिला को दवाओं के लिए बताया और कहा कि वे दवा बाहर से ले आए। उसके कुछ देर बार सांसद के करीबी सहदेव सलारिया काउंटर पर आए और मेल नर्सिंग स्टाफ को काउंटर से बाहर आने को लेकर कहा। उसके बाद स्टाफ को खींचकर काउंटर से बाहर निकाला और मारपीट करने की कोशिश की। इसी बीच अन्य लोगों ने आकर बीच-बचाव कर दिया।

इस घटना के बाद नर्सिंग स्टाफ ने लिखित में अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत की है और इसके लिए आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। आज नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठक कर इस मसले पर निर्णय लेंगे।

इससे पहले दो साल पहले शहर के एक डिस्क में सलारिया ने बर्थडे पार्टी रखी थी। जिसमें गोलियां चल गई थी जिसके कारण युवक घायल हो गए थे। इस मामले में सलारिया का नाम आया था। यह मामला अभी भी चल रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 1.40 लाख केस, फ्रांस में लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ेगा - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें