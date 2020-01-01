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लाल किले पर तिरंगे का अपमान:भावनात्मक तौर पर टूटे देशवासी; सड़कों पर उतरे निकाला तिरंगा मार्च, बोले- देशद्रोह का केस दर्ज करो, जेल के अंदर डालो

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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चंडीगढ़ में बुधवार को लोगों ने सेक्टर 45 में 'तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान ' एक शांति तिरंगा मार्च निकाला। साथ ही उपद्रवियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके उन्हें जेल के अंदर डालने की मांग की है। - Dainik Bhaskar
चंडीगढ़ में बुधवार को लोगों ने सेक्टर 45 में 'तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान ' एक शांति तिरंगा मार्च निकाला। साथ ही उपद्रवियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके उन्हें जेल के अंदर डालने की मांग की है।
  • लोगों का कहना है कि देश की ऐतिहासिक विरासत पर हमला बर्दाश्त नहीं, तिरंगे का अपमान सहन नहीं
  • शांतिपूर्ण मार्च की बात कहकर हुड़दंग और उत्पात मचाया, पुलिस वालों पर लाठी-डंडे चलाए

26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देशवासियों ने ही देश का, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। दिल्ली में अराजक तत्वों ने लाल किले पर उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की और तिरंगे की बेअदबी की। लाल किला देश् की ऐतिहासिक विरासत है और इस विरासत का इतना घोर अपमान होने से लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। इसके विराेध में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और वे कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

चंडीगढ़ में बुधवार को लोगों ने सेक्टर 45 में 'तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान ' एक शांति तिरंगा मार्च निकाला जिसमें बच्चों से लेकर हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही उपद्रवियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करके उन्हें जेल के अंदर डालने की मांग की है। लोगों का कहना है कि देश की ऐतिहासिक विरासत पर हमला बर्दाश्त नहीं, तिरंगे का अपमान सहन नहीं। शांतिपूर्ण मार्च की बात कहकर हुड़दंग और उत्पात मचाया। पुलिस वालों पर लाठी-डंडे चलाए। तलवारें दिखाकर डराया धमकाया। पुलिस वालों ने भागकर जान बचाई। इस तरह का हमला देशद्रोह है, देश का अपमान है। ऐसा करने वालों को बख्शना नहीं चाहिए।

सेक्टर 45 स्थित गौरी शंकर सेवा दल के विनोद कुमार ने कहा कि हमें किसानों के साथ पूरी सहानुभूति है और हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ भी नहीं हैं। लेकिन देशवासी और देश प्रेमी होने के नाते बीते कल दिल्ली में हुए झंडे के अपमान से मैं और मेरे जैसे सभी लोग बेहद आहत हुए हैं। पंजाब में लोग डरे हुए हैं।

इसलिए इस तिरंगा पीस मार्च के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि किसानों के रूप में असामाजिक तत्वों ने जो अराजकता फैलाई है, इससे उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करते हुए देशद्रोह का मामला दर्ज करे। उन्होंने आगे कहा कि इस वक्त तो को-वैक्सीन आने से एक ओर जहां भारत के लिए पूरे विश्व में वाहवाही लूटने का समय था। वहीं असामाजिक तत्वों द्वारा गणतंत्र दिवस के दिन किए ऐसे निंदनीय कृत ने पूरे विश्व में गलत संदेश दे दिया।

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