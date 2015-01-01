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बोनस की मांग को लेकर प्रदर्शन:बोनस की मांग को लेकर सेक्टर-32 के जीएमसीएच में कर्मचारियों ने नारेबाजी की

चंडीगढ़7 मिनट पहले
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जीएमसीएच सेक्टर-32 में कर्मचारियों ने बोनस की मांग को लेकर रोष प्रदर्शन किया।
  • अस्पताल में कांट्रेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने विरोध जताया

शहर के सेक्टर-32 के जीएमसीएच अस्पताल में आज कांट्रेक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की ओर से बोनस न दिए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि अस्पताल में आने वाले रोजाना सैकड़ों मरीजों व उनके परिजनों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसलिए वे हड़ताल नहीं कर रहे है। केवल अपना विरोध दर्ज कर रहे है ताकि प्रशासन के कानों तक हमारी आवाज पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि हर साल उन्हें बोनस मिलने को लेकर परेशानी आती है। आज अस्पताल के सफाई कर्मचारियों और पैरामेडिकल स्टाफ की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। ऑल कर्मचारी कांट्रेक्ट संघ के प्रेमपाल व बबलू ने कहा कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें अभी तक बोनस नहीं दिया गया है जिससे वे परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें बाेनस नहीं दिया गया तो संघर्ष किया जाएगा।

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