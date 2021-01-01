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कोरोना से राहत:आज से सिनेमा, अपनी मंडी, स्कूल और स्विमिंग पूल खुलेंगे

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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सिनेमा ओपन - Dainik Bhaskar
सिनेमा ओपन
  • 6वीं से 8वीं तक स्कूल खुलेंगे, कोरोना के चलते जो थोड़ी-बहुत पाबंदियां थी, वे खत्म कर दी गई

चंडीगढ़ में अब हर रोज 20 से 25 कोरोना के मामले आ रहे हैं। वहीं आज से पाबंदियों में कई तरह की छूट मिल जाएंगी। आज से चंडीगढ़ में भी किसी भी तरह के सामजिक कार्यक्रम में लोगों के इकट्ठे होने की कोई लिमिट नहीं रहेगी। अभी 50 फीसदी तक गैदरिंग की ही मंजूरी थी, जो आज से खत्म हो जाएगी।

मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से 27 जनवरी को ही इसको लेकर निर्देश जारी किए थे, जिनको चंडीगढ़ प्रशासन लागू करने को लेकर निर्देश जारी कर चुका है। इसके अलावा शुक्रवार को हुई मीटिंग में भी प्रशासक ने सामाजिक कार्यक्रमों से लिमिट हटाने को लेकर कहा था। इसके अलावा भी कई तरह की नई छूट आज से चंडीगढ़ में लागू हो जाएंगी।

इसमें करीब 10 महीनों के बाद अपनी मंडियां लगनी शुरू हो जाएंगी। पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से ये मंडियां हर रोज अलग-अलग सेक्टरों में लगाई जाती हैं। 1 फरवरी से ही फिर से अपनी मंडियां शुरू करने को लेकर कंसेंट नगर निगम को भेज दिया था। इसके अलावा आज से ही स्विमिंग पूल भी लोगों के लिए खुल जाएंगे।

पहले स्विमिंग पूल सिर्फ नेशनल लेवल स्विमर्स की ट्रेनिंग के लिए ही खोले गए थे। पिछले साल से बंद पड़े स्कूलों में अब छोटी क्लास के बच्चों का आना-जाना आज से शुरू हो जाएगा। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में छठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे भी आज से स्कूल में पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। इसके लिए पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी है।

सिनेमा: 50 फीसदी लििमट की शर्त खत्म...
सिनेमा को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के निर्देशों के अनुसार सिनेमा में भी अब आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आज से चंडीगढ़ में भी सिनेमा के लिए 50 फीसदी की लिमिट खत्म हो जाएगी।

इसको लेकर भी मिनिस्ट्री के निर्देशों पर चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हाल ही में निर्देश जारी कर दिए थे। अब रविवार को मिनिस्ट्री ऑफ इंफाॅर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से सिनेमा को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

ये करना होगा जरूरी...

  • ऑडिटोरियम के बाहर काॅमन एरिया, वेटिंग एरिया में 6 फुट की दूरी।
  • हैंड सैिनटाइजर्स और मास्क पहनना जरूरी।
  • सभी एंट्री प्वाइंट्स पर आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी।
  • सिनेमा में 100 फीसदी सिटिंग कैपेसिटी मंजूर।
  • शो की टाइमिंग अलग-अलग होनी चाहिए।
  • टिकट बुकिंग के वक्त काॅन्टैक्ट नंबर लिए जाने चाहिए।
  • हर स्क्रीनिंग के बाद सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स ऑडिटोरियम की सैिनटाइजेशन जरूरी।
  • सभी स्टाफ के लिए फेस कवर पहनना जरूरी।
  • इंटरवल का टाइम अलग-अलग होना चाहिए, ताकि काॅमन एरिया में भीड़ न हो।
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