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डेवलपमेंट एजेंडे पास:गारबेज प्रोसेसिंग यूनिट में पड़ा कचरा डंपिंग ग्राउंड पहुंचेगा

चंडीगढ़9 मिनट पहले
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फाइल फोटो
  • टेंडर में लोएस्ट वन रही खेर कंस्ट्रक्शन को निगम की वित्त एवं अनुबंध कमेटी की मीटिंग ने दी अप्रूवल

गारबेज प्रोसेसिंग प्लांट में डंप 16 हजार मीट्रिक टन कचरे को उठवाने का काम खेर कंस्ट्रक्शन करेगी। इसके टेंडर में लोएस्ट वन रही खेर कंस्ट्रक्शन को शुक्रवार निगम की वित्त एवं अनुबंध कमेटी की मीटिंग ने अप्रूवल दे दी है। इस कचरे को गारबेज प्रोसेसिंग यूनिट से डंपिंग ग्राउंड तक ट्रांसपोर्टेशन करने पर 48 लाख खर्च आएगा। डंपिंग ग्राउंड में इस कचरे को भी एएएमएस एन्वायरों कंपनी प्रोसेस करेगी।

इसके चार्जेज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से दिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से डंपिंग ग्राउंड का 5 लाख मीट्रिक टन कचरा खोदकर उससे आरडीएफ बनाने के लिए 34 करोड़ का टेंडर एसएमएस एन्वायरों को अलॉट किया हुआ है। यह कंपनी 38 करोड़ के लगाए गए टेंडर में लोएस्ट वन रही थी।

शहर से प्रतिदिन 500 टन कचरा निकलता है। लेकिन गारबेज प्रोसेसिंग प्लांट में पिछले कई साल से 100 टन रोजाना ही कचरा प्रोसेस किया जा रहा है। इसकी वजह से गारबेज प्रोसिंग यूनिट में 25 हजार टन कचरे का पहाड़ बन गया। निगम ने प्लांट का जेपी से 19 जून को पजेशन लिया था। हालांकि प्लांट की मशीनरी अपग्रेडेशन किए जाने के बाद ही कचरा ज्यादा प्रोसेस होने लगेगा।

लेकिन अभी प्लांट परिसर में डंप पड़ा कचरे को निगम की गाड़ियां कचरा उठाकर डंपिंग ग्राउंड में पहुंचाने लगी हुई हैं। अब तक निगम की गाडियों द्वारा 6746 मीट्रिक टन कचरा डंपिंग ग्राउंड तक पहुंचा दिया है, अब गारबेज प्रोसेसिंग यूनिट में 18254 मीट्रिक टन कचरा बचा है।

लेकिन एमसी की गाड़ियां अभी भी उठाने में लगी है। इस हिसाब से 16 हजार मीट्रिक टन कचरा ही खेर कंस्ट्रक्शन द्वारा ट्रांसपोर्टेशन डंपिंग ग्राउंड तक किया जाएगा। हालांकि निगम के एमओएच विंग ने 25 हजार मीट्रिक टन कचरे को डंपिंग ग्राउंड तक ट्रांसपोर्टेशन करने का टेंडर काल किया गया था।

टेंडर में तीन कंपनी अजित कंस्ट्रक्शन कंपनी, शिक्षा कंस्ट्रक्शन और खेर कंस्ट्रक्शन कंपनी आई थी।इनमें से शिक्षा कंपनी कागजों अनुसार बिड में अयोग्य हो गई। जबकि अजित और खेर कंस्ट्रक्शन कंपनी फाइनेंशियल बिड खोलने में योग्य रही। इनमें से खेर कंपनी लोएस्ट वन रही है।

लोएस्ट वन रही कंपनी को 16 हजार टन कचरा डंपिंग ग्राउंड तक ट्रांसपोर्टेशन करने के टेंडर को निगम की वित्त एवं अनुबंध कमेटी ने मंजूरी दे दी है।

निगम में फंड की कमी, फिर भी कई डेवलपमेंट एजेंडे पास

चंडीगढ़. नगर निगम की वित्त एंड अनुबंध कमेटी में कई डेवलपमेंट के एजेंडा पास किए गए हैं। मीटिंग मेयर राजबाला मलिक की अध्यक्षता में हुई। इसे निगम कमिश्नर केके यादव, कमेटी मेंबर राजेश गुप्ता, विनोद अग्रवाल, रवींद्र कौर गुजराल, चंद्रावती शुक्ला के अलावा एडिशनल कमिश्नर तिलक राज, एसके जैन, जॉइंट कमिश्नर सौरभ अरोड़ा, चीफ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजय अरोड़ा, केपी सिंह एमओएच एडिशनल चार्ज डॉ. एमएस कंबोज के अलावा अन्य अधिकारियों ने अटेंड किया।

ये पास किए एजेंडे...

  1. मलोया गांव की अंदरूनी गलियों में
  2. 80 एमएम के 31.71 लाख से पेवर।
  3. मलोया गौशाला की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट।
  4. खुड्‌डा लाहौरा कॉलोनी में सीवर डिस्पोजल के लिए 25.15 लाख से अतिरिक्त 24 इंच लाइन बनाने।
  5. सेक्टर-41 फिश एंड मीट मार्केट के 33 बूथों के मंथली लाइसेंस फीस की टर्म एंड कंडीशन में संशोधन।
  6. कैटल पौंड के लिए 25.55 लाख का चौकर खरीदने की अप्रूवल।
  7. सेक्टर 15 मॉडर्न धोबी घाट को चलाने वाली वाशरमैन सोसायटी को पहली अक्टूबर से 30 सितंबर 2021 तक लाइसेंस फीस में 10 फीसदी बढ़ोतरी।
  8. गांव मलोया की फिरनी रोड और गौशाला की एप्रोच रोड की 44.85 लाख से रिकार्पेटिंग।
  9. डंपिंग ग्राउंड , गारबेज प्लांट और मोटर गैराज में 16 सिक्योरिटी गार्ड और 3 सुपरवाइजर के कॉन्ट्रेक्ट को एक्सटेंशन।
  10. मलोया गांव के श्मशान घाट में 46.13 लाख से बाउंड्री वॉल और पेवर ब्लॉक।
  11. मनीमाजरा निकट राणा हवेली पौना एकड़ में पीपीपी मोड़ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करने की अप्रूवल।
  12. फेज-2 के स्ट्रीट वेंडर को हेल्थ एंड हाइजीन की 49.40 लाख से ट्रेनिंग देने के लिए पीजीआई पब्लिक हेल्थ स्कूल के साथ एमओयू की मंजूरी।
  13. एनजीटी की डायरेक्शन पर गांव कैंबवाला, सारंगपुर और खुड्‌डा अलीशेर के तालाब का सौंदर्य करण करने के लिए 48.94 लाख।
  14. जापानी गार्डन सेक्टर 31 में कियोस्क नंबर 1 और टू वेरका, वीटा और अमूल को रेंट पर देने की अप्रूवल।
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