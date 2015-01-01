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राज्यपाल से गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएगा निगम:बिना तैयारी के 22 से डोर टू डोर गाड़ियों से उठाया जाएगा कचरा

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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  • गारबेज कलेक्टर्स से बात तक नहीं हुई

नगर निगम फर्स्ट फेज में शहर के कुछ हिस्से में 22 दिसंबर से घर-घर से गाड़ियों में कूड़ा उठाना शुरू करेगा। कूड़ा उठाने के लिए 90 गाड़ियां नगर निगम के पास पहुंच गई हैं। पंजाब के गवर्नर एवं प्रशासक वीपी सिंह बदनोर से गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए निगम की ओर से प्रशासक से 22 दिसंबर सुबह 11 बजे का समय ले लिया गया है। गाड़ियों पर मौजूदा प्राइवेट गारबेज कलेक्टर को नहीं तैनात किया गया है और न ही उनकी कोई मीटिंग ही हुई। अब वीरवार को एमओएच ने लेटर लिखकर प्राइवेट गारबेज कलेक्टर की 18 दिसंबर को मीटिंग बुला ली। इस तरह बगैर प्राइवेट कलेक्टर से बातचीत हुए शहर में गाड़ियां चलाए जाने का विरोध होगा।

नगर निगम ने शहर में 90 गाड़ियों से डोर टू डोर गीला-सूखा सेग्रिगेशन करके गारबेज उठाने की ऐसी तैयारी की है जैसी कि 2017 में रेहड़ियों के जरिए डोर टू डोर सेग्रिगेशन करके कूड़ा उठाने की तैयारी की थी। अभी तक नगर निगम रेहड़ियों से डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाले प्राइवेट कलेक्टर के साथ मीटिंग नहीं कर सकी।

गाड़ियां 22 दिसंबर से चलाने के लिए पंजाब के गवर्नर एवं नगर प्रशासक से समय तक लिया गया। लेकिन प्राइवेट गारबेज कलेक्टर को एमओएच डॉक्टर अमृत पाल सिंह वडिंग की ओर से वीरवार को लेटर लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन को लेकर 18 दिसंबर को राजेश कुमार की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हाल में मीटिंग होगी। आप सभी से विनती है कि उस मीटिंग को अवश्य अटेंड करें।

90 गाड़ियों पर न जीपीएस, न बना स्काडा...

नगर निगम ने डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन करने वाली गाड़ियों पर जीपीएस नहीं लगाया है और न ही गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए निगम बिल्डिंग में स्काडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंडा डाटा एक्यूजिशन) बनाया है। ऐसे में निगम बगैर तैयारी के आनन फानन में शहर में गाड़ियों से डोर टू डोर गारबेज सेग्रिगेशन करके उठाना शुरू करने जा रहा है।

गाड़ियों पर जीपीएस लगाने, स्काडा बनाने और शहर को 10 जोन में सिस्टम से जोड़ने के लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से 7 करोड़ का टेंडर अलॉट किया हुआ है। अगर निगम ने बगैर किसी तैयारी के डोर टू डोर सेग्रिगेशन करके कूड़ा उठाने वाली गाडियों को चलाना है तो पहले झटके में फेल करने की तैयारी है।

कोई समझौता नहीं हुआ, गाड़ियां चलाने का विरोध करेंगे

गारबेज सोसायटी के चेयरमैन ओम प्रकाश सैनी का कहना है कि निगम बगैर तैयारी के डोर टू डोर गारबेज सेग्रिगेशन के लिए गाड़ियां चलाने जा रहा है। इन गाड़ियों पर मौजूदा प्राइवेट कलेक्टर को तैनात करने को लेकर हुआ एमओयू अब तक नहीं दिखाया है। प्राइवेट कलेक्टर को सूखा कूड़ा मिलेगा या नहीं, एमसी डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन फीस पानी बिलों से कलेक्ट करेगा, बुड़ैल और अन्य गांव की तंग गलियों से कैसे गारबेज की कलेक्शन होगी।

गांव बुड़ैल के एक-एक मकान में 20 से 50 तक किराएदार रहते हैं उन्हें कलेक्शन में जोड़ा जाना है या नहीं, इसको लेकर निगम ने प्राइवेट कलेक्टर के साथ कोई मीटिंग नहीं की। निगम अफसरों की लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। एक दिन पहले लेटर जारी करके मीटिंग बारे में कहा जाता है। जब तक प्राइवेट गारबेज कलेक्टर के साथ उनकी शर्तों को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता है तब तक वे गाड़ियां चलाने का विरोध करेंगे।

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