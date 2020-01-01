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श्रद्धांजलि:1965 और 1971 की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटाने वाले जनरल कालकट नहीं रहे,आर्मी सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई

चंडीगढ़13 मिनट पहले
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वह पिछले कुछ दिन चंडीमंदिर वेस्टर्न कमांड में एडमिट थे। लेकिन 25 जनवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली। - Dainik Bhaskar
वह पिछले कुछ दिन चंडीमंदिर वेस्टर्न कमांड में एडमिट थे। लेकिन 25 जनवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली।

मराठा रेजिमेंट से फौज को अपनी सेवाएं देने वाले जनरल एचआरएस कालकट गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट के चलते चल बसे।इससे पहले वह पिछले कुछ दिन चंडीमंदिर वेस्टर्न कमांड में एडमिट थे। लेकिन 25 जनवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली।

जनरल एचआरएस कालकट
जनरल एचआरएस कालकट

वे इस्टर्न कमांड से बतौर कमांडर रिटायर हुए थे।उनका जन्म 20 जुलाई 1942 को हुआ था। बुधवार को सेक्टर-25 स्थित श्मशान घाट में सिख रेजिमेंट की ओर से उन्हें आर्मी सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर वेस्टर्न कमांड के GOC-in-C ले. जनरल आरपी सिंह ने भी ले. जनरल कालकट की अंतिम विदाई में शामिल हुए।

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