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  • Government Girls Model Senior Secondary School Of Sector 18, Beating 113 Government Schools Out Of 114 And Ranked First In Clean Survey

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वाह री लड़कियो:सरकारी स्कूलों को पछाड़कर स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर सेक्टर 18 का गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकंडरी स्कूल

चंडीगढ़4 मिनट पहले
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स्कूल में पहली से 12वीं क्लास तक स्कूल में कुल 2400 गर्ल्स पढ़ती हैं। वे अलग-अलग स्वच्छता और अन्य तरह के अभियानों में अक्सर हिस्सा लेती रहती हैं। - Dainik Bhaskar
स्कूल में पहली से 12वीं क्लास तक स्कूल में कुल 2400 गर्ल्स पढ़ती हैं। वे अलग-अलग स्वच्छता और अन्य तरह के अभियानों में अक्सर हिस्सा लेती रहती हैं।
  • 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर निगम चंडीगढ़ ने स्कूल को ये अवार्ड दिया

शहर के 114 में से 113 सरकारी स्कूलों को पछाड़कर सेक्टर 18 का गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकंडरी स्कूल स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले नंबर पर आया है। 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर निगम चंडीगढ़ ने स्कूल को ये अवार्ड दिया है। एक बातचीत में स्कूल की प्रिंसिपल राजबाला ने बताया कि स्कूल की गर्ल्स ने सेक्टर 18 की मार्केट और इसके आसपास की कुछ जगहों को अडॉप्ट किया हुआ है। यहां वे समय-समय पर आकर खुद सफाई करती हैं।

उन्होंने बताया कि पहली से 12वीं क्लास तक स्कूल में कुल 2400 गर्ल्स पढ़ती हैं। वे अलग-अलग स्वच्छता और अन्य तरह के अभियानों में अक्सर हिस्सा लेती रहती हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल का स्टाफ भी बच्चियों को ऐसे अभियानों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करता रहता है ताकि लड़कियां समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और साथ ही लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की दिशा में आगे बढ़ें। बता दें कि ये अवार्ड नगर निगम मेयर रविकांत शर्मा और कमिश्नर केके यादव ने दिया है।

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