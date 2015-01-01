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कृषि बिल:किसान जत्थेबंदियों के साथ तालमेल बनाकर ही काम करे सरकार: भारतीय किसान यूनियन

चंडीगढ़3 मिनट पहले
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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मीटिंग से पहले सभी किसान जत्थेबंदियों ने सेक्टर 35 स्थित किसान भवन में मीटिंग की।
  • बीकेयू के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां ने कहा- केंद्र सरकार किसानों व किसान जत्थेबंदियों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मीटिंग से पहले सभी किसान जत्थेबंदियों ने सेक्टर 35 स्थित किसान भवन में मीटिंग की। मीटिंग के बाद भारतीय किसान यूनियन उगराहां के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां ने मीडिया से बातचीत में अपनी वो बात रखी जिसे वह सीएम के सामने भी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि 30 जत्थेबंदियों की आपस में बात हुई है। हमनें जो मुद्दे इस मीटिंग में रखे हैं,उनमें ये है कि 26 व 27 को दिल्ली जाने के दौरान खनौरी और डबवाली का नाका छोड़ दें ताकि वहां हमारी दो स्टेज न लगें। इसके अलावा मीटिंग में ये बात हुई कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो कशमकश चल रही है वो इस वक्त पीक पर है। केंद्र सरकार का रवैया इस मामले में ठीक नहीं है और वह किसानों और किसान जत्थेबंदियों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने इस मामले में जो भी कदम उठाने हैं, उसमें किसानों के साथ भी तालमेल किया जाए। इसके अलावा किसान मजदूर संघर्ष कमेटी समिति जो अमृतसर में संघर्ष कर रहे हैं, उनसे भी तालमेल किया जाए।

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