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राजस्व में सुधार के संकेत:अक्टूबर में 1060.76 करोड़ रुपए का हुआ जीएसटी राजस्व, पिछले दो महीनों में आर्थिक सुधार के संकेत

चंडीगढ़एक घंटा पहले
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अक्टूबर-2020 का कुल जीएसटी राजस्व 1060.76 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी महीने का जीएसटी राजस्व 929.52 करोड़ था, जोकि पिछले साल की अपेक्षा 14.12 प्रतिशत अधिक है। कोविड-19 महामारी के चलते चालू वित्तीय साल के पहले 5 माह में जीएसटी संग्रह में भारी गिरावट के बाद पिछले दो महीनों में आर्थिक सुधार के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान पंजाब का कुल जीएसटी राजस्व 5746.48 करोड़ रुपए था। जबकि पिछले साल इन छह महीनों के समय के दौरान कुल जीएसटी राजस्व 7719.86 करोड़ रुपए था। इस तरह 25.56 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है।

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