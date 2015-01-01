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गुरलाल बराड़ हत्याकांड:गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा को प्रोडक्शन वारंट पर लाई चंडीगढ़ पुलिस, कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा

चंडीगढ़16 मिनट पहले
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गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा
  • गुरलाल सिंह बराड़ की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी
  • दिलप्रीत गाबा ने ही जेल में बैठे हुए शूटर्स उपलब्ध कराए थे

(अभिषेक धीमान). 9 अक्तूबर को इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में पार्टी करने आए लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गुरलाल सिंह बराड़ की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पूछताछ के लिए चंडीगढ़ पुलिस गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। दरअसल, केस की जांच करते हुए पुलिस की जानकारी में आया था कि दिलप्रीत ने ही जेल में बैठे हुए शूटर्स उपलब्ध कराए थे।

इसी आधार पर पुलिस टीम उसे चंडीगढ़ लेकर आई है, ताकि शूटर्स की पहचान हो सके। वहीं एहतियात बरतते हुए पुलिस ने पूरे थाने की सुरक्षा बढ़ा दी है। क्विक एक्शन रैपिड टीम तैनात कर दी गई है। बम स्कवाड की टीम ने भी पूरा एरिया खंगाला है। अभी दिलप्रीत को जिला अदालत में पेश किया जाना है, क्योंकि कितने दिन का प्रोडक्शन वारंट मिलेगा, इस पर फैसला होना है।

इससे पहले पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसने शूटर्स को बाइक मुहैया कराई थी। युवक मोहाली का रहने वाला है और उसने दोस्तों से बाइक लेकर शूटर्स को दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर्स ने बाइक को सड़क पर छोड़ दिया था, जो लावारिस हालत में पुलिस को मिली थी। बाइक के मालिक का पता लगाया गया तो आरोपी युवक के बारे में पता चला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अब पुलिस दिलप्रीत बाबा से पूछताछ करके जानकारियां हासिल करेगी, ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके।

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