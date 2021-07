Hindi News

High Court Issues Notice To IT Department On Petition Of PPCC Chief Navjot Sidhu, Next Hearing On August 11.

आय की गलत असेसमेंट और रिवीजन खारिज करने का मामला...: PPCC चीफ नवजोत सिद्धू की याचिका पर हाईकोर्ट ने IT विभाग को किया नोटिस जारी,अगली सुनवाई 11 अगस्त को

सिद्धू ने अमृतसर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ IT टैक्स के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत जॉइंट कमिश्नर ने उनकी रिवीजन ख़ारिज कर दी थी।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर हाईकोर्ट ने IT विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने IT विभाग के खिलाफ उनकी आय की गलत अस्सेस्मेंट करने और उनकी रिवीजन ख़ारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी जिसपर हाईकोर्ट ने मंगलवार को IT विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। सिद्धू ने अमृतसर के जॉइंट कमिश्नर ऑफ़ IT टैक्स के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत जॉइंट कमिश्नर ने उनकी रिवीजन ख़ारिज कर दी थी। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त के लिए तय की गई है।

बता दें कि 2016-2017 में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए सिद्धू ने अपनी इनकम 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470 रुपए बताई थी लेकिन इनकम टैक्स ने उनकी इनकम 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रुपए। इस रिटर्न को उन्होंने 19 अक्तूबर 2016 को फाइल किया था। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने 13 मार्च 2019 को उनकी इनकम में 3 करोड़ 53 लाख 38 हजार 67 रुपए अतिरिक्त जोड़ कर बता दिए।

इसके बाद सिद्धू ने इनकम की गलत अस्सेस्मेंट करने के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर (अपील) के सामने रिवीजन दाखिल कर इसे ठीक करने का आग्रह किया था लेकिन इस साल 27 मार्च को इनकम टैक्स कमिश्नर ने उनकी इस रिवीजन को खारिज कर दिया था। अपनी याचिका में सिद्धू ने कहा था कि इनकम टैक्स कमिश्नर ने तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर उनकी रिवीजन को बेहद ही मामूली आधार पर खारिज कर दिया है। इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर के इस फैसले को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की है।