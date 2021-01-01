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चंडीगढ़ में सड़क हादसा:तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, GMSH-16 में इलाज के दौरान तोड़ा दम

चंडीगढ़11 मिनट पहले
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मौजूद परिजनों ने घायल अवस्था में महिला को GMSH-16 पहुंचाया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। - Dainik Bhaskar
मौजूद परिजनों ने घायल अवस्था में महिला को GMSH-16 पहुंचाया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है।
  • अस्पताल में कोविड-19 की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया जाएगा
  • मामले में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। महिला की पहचान बापूधाम निवासी मुन्नी देवी के रूप में हुई है। मामले में सेक्टर-26 थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये हादसा रेलवे लाइट पॉइंट और ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट के बीच बुधवार रात हुआ है। जब एक तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी जिसके बाद महिला के सिर में चोट आई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने घायल अवस्था में महिला को GMSH-16 पहुंचाया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अस्पताल में मृतका की कोविड-19 की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

शिकायतकर्ता अनु देवी ने बताया कि अपनी सास मुन्नी देवी के साथ वह अपने घर बापूधाम की ओर जा रही थी। तभी पंजाब नंबर की कार ने उसे टक्कर मार दी। मामले में शिकायतकर्ता अनु देवी ने बताया कि वह अपनी सास मुन्नी देवी के साथ घर की तरफ जा रही थी। इसी बीच अचानक पंजाब नंबर कार सवार ने टक्कर मार दी। आरोपित की गाड़ी का नंबर शिकायतकर्ता ने पुलिस को दे दिया है जिसके बाद पुलिस आरोपित की पहचान कर गिरफ्तारी में लगी है।

फरवरी के 3 दिनों के अंदर शहर के अलग-अलग जगह पर चार जानलेवा हादसे हो चुके हैं। पहले दो हादसे सेक्टर 39 थाना एरिया और तीसरा हादसा सेक्टर 34 थाना एरिया में हुआ था। जबकि चौथा हादसा सेक्टर 26 थाना एरिया के अंतर्गत हुआ है। इन हादसों में दो महिला और दो पुरुष की मौत हुई है। बता दें कि चंडीगढ़ में 91 फीसद सड़क हादसे नियमों की अवहेलना करने की वजह से होती है।

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