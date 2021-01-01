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किसानों का समर्थन:चंडीगढ़ में अब सेक्टर में रहने वाले लोग कर रहे कृषि कानूनों का विरोध, देर रात नारेबाजी, कहा- केंद्र सरकार किसानों पर कर रही जुल्म

चंडीगढ़42 मिनट पहले
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शहर के सेक्टर-37 के चौराहे पर लोगों ने केंद्र सरकार प्रति गुस्सा जाहिर किया और नारेबाजी की। फोटो लखवंत सिंह - Dainik Bhaskar
शहर के सेक्टर-37 के चौराहे पर लोगों ने केंद्र सरकार प्रति गुस्सा जाहिर किया और नारेबाजी की। फोटो लखवंत सिंह
  • कांग्रेसी पार्षद गुरबख्श रावत इस मौके नारेबाजी करने वालों के साथ रही

केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों को वहां से हटाने का काम शुरू किया जा रहा है, उसके बाद अब शहर के सेक्टरों में रहने वाले लोग किसानों के हक में आवाज उठाने लगे है। शहर में रोजाना शाम को सेक्टर के चौराहे पर युवा, बुजुर्ग और महिलाएं कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

रविवार देर शाम को कांग्रेस पार्षद ने लोगों के साथ मिलकर कृषि कानूनों का विरोध किया।
रविवार देर शाम को कांग्रेस पार्षद ने लोगों के साथ मिलकर कृषि कानूनों का विरोध किया।

रविवार को बीती शाम से सेक्टर-37 के रहने वाले लोगों की ओर से सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई और किसानों के हक की आवाज को उठाने के लिए नारे लगाए गए। सेक्टर के चौराहे पर नारेबाजी करते युवाओं का कहना था कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को जबरदस्ती दिल्ली की सीमा से उठाया जा रहा है और उन पर ज़ुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि बिलों को वापस नहीं ले लेती तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे। लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क पर गाड़ियों को आने जाने में मुश्किल हुई। नारेबाजी कर रहे युवाओं में पूरी तरह से सरकार प्रति गुस्सा झलक रहा था।

लोगों ने हाथों में झंडे लिए थे, सरकार खिलाफ नारेबाजी की
लोगों ने हाथों में झंडे लिए थे, सरकार खिलाफ नारेबाजी की

इस मौके कांग्रेस की पार्षद गुरबख्श रावत भी मौजूद थी। हाथ में तिरंगा उठाए रावत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ जबरदस्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जब कानून बनाए गए थे तो उस समय सरकार ने उनसे बात नहीं की और अब किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खत्म करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि के काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती तब तक उनका प्रदर्शन व नारेबाजी रोजाना चलती रहेगी।

इस विरोध प्रदर्शन में बच्चे, युवा, महिलाएं और लोग शामिल थे।
इस विरोध प्रदर्शन में बच्चे, युवा, महिलाएं और लोग शामिल थे।
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