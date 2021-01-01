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  • In Chandigarh, Former Haryana Chief Minister Hooda Arrived To Meet The Governor With A Plank To Listen To The Annadata In Hand, The Police Stopped

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किसान आंदोलन का समर्थन:हरियाणा के पूर्व CM हुड्डा हाथ में "अन्नदाता की बात सुनो" लिखी तख्ती लेकर गवर्नर से मिलने पहुंचे, पुलिस ने रोका

चंडीगढ़36 मिनट पहले
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हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्‌डा गवर्नर से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने रोका। फोटो लखवंत सिंह - Dainik Bhaskar
हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्‌डा गवर्नर से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने रोका। फोटो लखवंत सिंह
  • गवर्नर से न मिलने देने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा-सरकार किसान विरोधी काम कर रही

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा आज किसान आंदोलन को लेकर अपने विधायक और समर्थकों के साथ गवर्नर से मिलने के लिए एमएलए होस्टल सेक्टर-3 से उनके निवास की ओर निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा कर उन्हें वहां जाने से रोक दिया। हुड्डा जब गवर्नर हाउस की ओर जा रहे थे तो बारिश हो रही थी, जब उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया तो उन्होंने कहा कि वे गवर्नर से किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर बातचीत करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री गवर्नर से मिलने गए तो पुलिस ने रोका
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री गवर्नर से मिलने गए तो पुलिस ने रोका

हाथ में तख्ती

हुड्डा ने अपने हाथों में "अन्नदाता की बात सुनो" की तख्ती लेकर चल रहे थे। उनके साथ आए विधायक ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के साथ मतभेद कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है और उनके हक को लेकर वे संघर्ष करते रहेंगे।

पूर्व सीएम हुड्‌डा अपने विधायकों सहित गए थे
पूर्व सीएम हुड्‌डा अपने विधायकों सहित गए थे

पिछले लंबे समय से मिलने का प्रयास

पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि वे पिछले काफी समय से गवर्नर से मिल कर किसान आंदोलन को लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टाइम ही नहीं दिया जा रहा। कभी उन्हें यह कहा जाता है कि गवर्नर बाहर गए हुए है और कभी गवर्नर के बीमार होने की सूचना दी जाती है। उन्होंने कहा कि इसीलिए आज स्वयं उनसे मिलने के लिए एमएलए हॉस्टल से पैदल मार्च करते हुए उनके निवास की ओर जा रहे है तो पुलिस ने रोक लिया है।

पुलिस ने गवर्नर से मिलने नहीं दिया।
पुलिस ने गवर्नर से मिलने नहीं दिया।

गवर्नर को मिलना चाहिए

हुड्डा ने कहा कि गवर्नर को अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाना चाहिए और उन्हें मिलने के लिए समय निकालना चाहिए, जिससे वे अपनी बात उनके सामने रख सके। उन्होंने कहा कि सरकार गलत व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का वे पूरी तरह से समर्थन कर रहे है और जनता के बीच हरियाणा सरकार के चरित्र को बताया जा रहा है।

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