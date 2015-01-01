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ओपन मेंस फिजीक:इंस्पेक्टर सेखों ने जीता अमेच्याेर ओलंपिया-2020 में गोल्ड मेडल

चंडीगढ़10 मिनट पहले
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चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखों ने अमेच्याेर ओलंपिया-2020 में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने ओपन मेंस फिजीक में 53 देशों के टॉप एथलीट्स को पछाड़कर शहर को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। अमेरिका के फ्लोरिडा में यह कंपीटिशन हुआ। बॉडी बिल्डिंग और फिजीक का ये एक बड़ा कंपीटिशन होता है, जिसमें दुनिया भर से एथलीट्स आते हैं।

1997 में चंडीगढ़ पुलिस जॉइन करने वाले इंस्पेक्टर सेखों ने पिछले साल इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बार वे टॉप पोजिशन के साथ मेडल का रंग बदलने में कामयाब रहे। 2016 में वे पहली बार इस चैंपियनशिप में खेले थे, तब उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था।

ये कामयाबियां भी सेखों के पास...

01 बार वे जेराई क्लासिक इंडिया-2015 में रनरअप रहे हैं

05 बार मिस्टर चंडीगढ़ बन चुके हैं हरिंदर सेखों

गोल्ड मेडल वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भी हासिल किए

गोल्ड मेडल वर्ल्ड पुलिस गेम्स में भी हासिल किए
रोज की डाइट
300 ग्राम चिकन बोनलेस

  • 24 अंडे रोजाना
  • 250 ग्राम फिश
  • 250 ग्राम मटन
  • 600 ग्राम चावल
  • 5 लीटर पानी दिनभर में पीते हैं
  • 450 ग्राम रोजाना ग्रीन वैजिटेबल भी

रोज की ट्रेनिंग

  • सुबह 6:30 बजे उठते हैं, कार्डियो करते हैं
  • 8 बजे नाश्ता करते हैं और फिर जिम जाते हैं
  • डेढ़ घंटा जिम में लगाने के बाद वे 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं
  • ड्यूटी के बाद शाम को फिर मॉर्निंग ट्रेनिंग शैड्यूल को फाॅलो करते हैं

कोविड वॉरियर भी बने और फिर चैंपियन भी

87 किलोग्राम के इंस्पेक्टर हरिंदर सेखों चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के हेड हैं और पब्लिक ड्यूटी के कारण उन्हें सितंबर-2020 में कोविड-19 का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 4 दिन में ही रिकवरी हासिल की और फिर ट्रेनिंग शुरू कर दी। इंस्पेक्टर हरिंदर सेखों नशों से दूर रहते हैं। उन्होंने पूरे साल न ट्रेनिंग मिस की और न ही ड्यूटी। वे अगर ड्यूटी की वजह से शाम को ट्रेनिंग नहीं कर पाते, तो वे रात को आकर अपना शैड्यूल पूरा करते। सेखों ने कभी डाइट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।

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